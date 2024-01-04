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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Водителям автобусов в Таганроге запретили носить шлепки и оголять живот

Водителям автобусов в Ростовской области запретили носить шлепки и оголять живот

4 января 2024, 12:24
Фото: pxhere.com
Водителям автобусов в Таганроге запретили носить шлепки и оголять живот
Власти Таганрога выставили потенциальным перевозчикам строгие требования к внешнему виду водителей общественного транспорта, следует из документов на сайте государственных закупок.

Администрация Таганрога объявила о поиске перевозчика, который займется обслуживанием некоторых автобусных маршрутов. В проекте контракта с ним власти прописали строгие требования к внешнему виду водителей.

Так, им запретили во время работы носить шлепанцы, тапочки, экстравагантные ярких цветов майки без рукавов, оголяющие живот и спину. Под запретом окажутся и спортивные костюмы.

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Власти Таганрога хотят, чтобы у водителей была единая форма в строгих цветовых тонах. Рубашки должны быть с длинным или коротким рукавом, чистые и аккуратные.

Подрядчика, который займется осуществлением перевозок по новым стандартам, администрация Таганрога выберет 18 января.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево.

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#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Транспорт
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