Водителям автобусов в Ростовской области запретили носить шлепки и оголять живот

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Администрация Таганрога объявила о поиске перевозчика, который займется обслуживанием некоторых автобусных маршрутов. В проекте контракта с ним власти прописали строгие требования к внешнему виду водителей.
Так, им запретили во время работы носить шлепанцы, тапочки, экстравагантные ярких цветов майки без рукавов, оголяющие живот и спину. Под запретом окажутся и спортивные костюмы.
Власти Таганрога хотят, чтобы у водителей была единая форма в строгих цветовых тонах. Рубашки должны быть с длинным или коротким рукавом, чистые и аккуратные.
Подрядчика, который займется осуществлением перевозок по новым стандартам, администрация Таганрога выберет 18 января.
Ранее сообщалось, что власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево.