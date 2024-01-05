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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Четырехмиллионный гость выставки «Россия» побывает на лучших винодельнях России

Четырехмиллионный гость выставки «Россия» побывает на лучших винодельнях России

5 января 2024, 14:05
Фото: 1MI
Жительница Тулы Дарья Молодцова решила побывать на выставке «Россия» и выиграла сертификат на посещение лучших виноделен в стране, сообщили организаторы.

Ей подарили путешествие, в рамках которого она сможет побывать в Краснодарском крае. Выставку она посетила вместе с мужем и знакомыми, причем поехали они спонтанно.

«Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это удивительно, мы очень обрадовались», — выразила эмоции победительница.

Девушку встретили в павильоне №51, где открыта часть экспозиции Минсельхоза России. Для победительницы и ее близких организовали экскурсию по тематической выставке, а также они смогли попробовать блюда из российских продуктов.

Замглавы министерства Максим Титов обрадовался тому, что победительница сможет еще больше узнать о виноградарстве и виноделии. Она увидит, какой современной и интересной является эта сфера.

«В последнее время все более популярным становится винный туризм, он является частью агротуризма в целом. Им сильно понравятся поездка и подготовленные экскурсии», — прокомментировал Максим Титов.

Отмечается, что поездка на Кубань состоится в конце мая. Дарья вместе с друзьями побывает в нескольких городах, в том числе Краснодаре, Анапе, Сочи и на Красной Поляне.

Добавим, что трехмиллионным гостем оказался барнаулец Алексей Козырев. Ему передали открытку с поздравлением главы государства.

Миллионный гость получила возможность сходить на балет и съездить в столицу.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Краснодарский край#Краснодар#Виноделие#Сочи#Путешествие#Анапа#Кубань#Выставка#Виноградарство
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