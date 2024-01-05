Четырехмиллионный гость выставки «Россия» побывает на лучших винодельнях России

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Ей подарили путешествие, в рамках которого она сможет побывать в Краснодарском крае. Выставку она посетила вместе с мужем и знакомыми, причем поехали они спонтанно.
«Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это удивительно, мы очень обрадовались», — выразила эмоции победительница.
Девушку встретили в павильоне №51, где открыта часть экспозиции Минсельхоза России. Для победительницы и ее близких организовали экскурсию по тематической выставке, а также они смогли попробовать блюда из российских продуктов.
Замглавы министерства Максим Титов обрадовался тому, что победительница сможет еще больше узнать о виноградарстве и виноделии. Она увидит, какой современной и интересной является эта сфера.
«В последнее время все более популярным становится винный туризм, он является частью агротуризма в целом. Им сильно понравятся поездка и подготовленные экскурсии», — прокомментировал Максим Титов.
Отмечается, что поездка на Кубань состоится в конце мая. Дарья вместе с друзьями побывает в нескольких городах, в том числе Краснодаре, Анапе, Сочи и на Красной Поляне.
Добавим, что трехмиллионным гостем оказался барнаулец Алексей Козырев. Ему передали открытку с поздравлением главы государства.
Миллионный гость получила возможность сходить на балет и съездить в столицу.