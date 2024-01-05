Против мигранта, избившего ребенка в поселке под Ростовом, завели дело о хулиганстве

Posted 5 января, 05:10
Published 5 января, 05:10
Modified 12 января, 17:04
Updated 12 января, 17:04
Дело возбудили по статье о хулиганстве, максимальное наказание составляет семь лет заключения. В данный момент проводится допрос участников потасовки.
«Кроме того, продолжаются следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства преступления», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее активисты заявили, что мигрант пристал к инвалиду, за которого вступился подросток и получил удар в висок. Говорится, что после избиения иностранец якобы угрожал местным жителям, что вместе с другими мигрантами устроит расправу.
А парламентарий Госдумы Александр Хинштейн рассказал о безнаказанности иностранцев в конфликте с жителями региона.