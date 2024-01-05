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Дело завели после избиения мигрантом ребенка в Ростовской области

Дело завели после избиения мигрантом ребенка в Ростовской области

5 января 2024, 05:10
Фото: 1MI
В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения иностранца на ребенка в поселке Красный, сообщили в региональном УСКР.

Дело возбудили по статье о хулиганстве, максимальное наказание составляет семь лет заключения. В данный момент проводится допрос участников потасовки.

«Кроме того, продолжаются следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства преступления», — прокомментировали в Следкоме.

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Ранее активисты заявили, что мигрант пристал к инвалиду, за которого вступился подросток и получил удар в висок. Говорится, что после избиения иностранец угрожал местным жителям, что вместе с другими мигрантами устроит расправу.

А парламентарий Госдумы Александр Хинштейн рассказал о безнаказанности иностранцев в конфликте с жителями региона.

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