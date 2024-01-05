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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Стали известны подробности избиения мигрантом ребенка в Ростовской области

Депутат Хинштейн назвал подробности угроз жителям Ростовской области от мигрантов

5 января 2024, 04:52
Фото: 1MI

Стали известны подробности избиения мигрантом ребенка в Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело после скандала, связанного с нападением мигранта на ребенка, сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, о нападении мигранта на подростка в Аксайском районе сообщили активисты. Как утверждается, началось все с того, что приезжий мужчина пристал к инвалиду, за которого вступился подросток и получил удар в висок.

Теперь Хинштейн опубликовал составленную одним из полицейских справку, в которой говорится, что 37-летний зачинщик драки, гражданин Таджикистана, после приехал вместе с двумя знакомыми к родителями избитого. В документе говорится будто они хотели извиниться перед подростком.

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«Почему в таком случае жители поселка вышли на сход, требуя оградить их от произвола мигрантов, полковник полиции не объясняет», — прокомментировал Хинштейн.

Он добавил, что уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Скандал#Ребенок#Аксайский район#Уголовное дело#Хулиганство#Инвалид#Мигрант#Таджикистан#Александр Хинштейн#Происшествия#Русская община
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