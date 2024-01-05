Депутат Хинштейн назвал подробности угроз жителям Ростовской области от мигрантов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Напомним, о нападении мигранта на подростка в Аксайском районе сообщили активисты. Как утверждается, началось все с того, что приезжий мужчина пристал к инвалиду, за которого вступился подросток и получил удар в висок.
Теперь Хинштейн опубликовал составленную одним из полицейских справку, в которой говорится, что 37-летний зачинщик драки, гражданин Таджикистана, после приехал вместе с двумя знакомыми к родителями избитого. В документе говорится будто они хотели извиниться перед подростком.
«Почему в таком случае жители поселка вышли на сход, требуя оградить их от произвола мигрантов, полковник полиции не объясняет», — прокомментировал Хинштейн.
Он добавил, что уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.