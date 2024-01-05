Как выглядят самые дорогие дома в Ростове-на-Дону

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Самый дорогой дом продается в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Владелец назвал это эксклюзивным предложением для тех, кто ценит статус, комфорт, безопасность и приватность.
«Индивидуальный архитектурный проект. Общая площадь строения 800 квадратных метров: три этажа, плюс цокольный уровень. Внутреннее состояние жилых этажей — под финишную отделку, полностью готовы все ванные комнаты, установлена сантехника, цоколь готов полностью», — говорится в объявлении.
Также в доме установлена мощная система отопления.
За 180 миллионов рублей можно купить дом площадь 750 квадратных метров, который находится в районе Вертолетного поля.
«Индивидуальный архитектурный проект. Первый этаж: холл, гардеробная, санузел, столовая, гостиная. Также на первом этаже расположены летняя кухня и круглогодичный бассейн, с выходом на террасу и задний двор», — написал продавец.
Отмечается, что в доме есть лифт, а также подсобные помещения.
При наличии 165 миллионов рублей можно приобрести дом в Аксае площадью 500 «квадратов». Это здание с прямым выходом к реке Дон.
«Цокольный этаж, лестница и перекрытия отлиты из бетона. Облицовка дома сделана из клинкерного кирпича и высококлассного дагестанского камня», — говорится в объявлении.
Отмечается, что на участке есть крытый бассейн.