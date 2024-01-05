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Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Стало известно, как выглядят самые дорогие дома в Ростовской области

Как выглядят самые дорогие дома в Ростове-на-Дону

5 января 2024, 06:00
Фото: 1MI
Стало известно, как выглядят самые дорогие дома в Ростовской области
В Ростовской области продают более 10 тысяч домов, а стоимость самого дорогого составляет 200 миллионов рублей. Что можно купить за эти деньги, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой дом продается в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Владелец назвал это эксклюзивным предложением для тех, кто ценит статус, комфорт, безопасность и приватность.

«Индивидуальный архитектурный проект. Общая площадь строения 800 квадратных метров: три этажа, плюс цокольный уровень. Внутреннее состояние жилых этажей — под финишную отделку, полностью готовы все ванные комнаты, установлена сантехника, цоколь готов полностью», — говорится в объявлении.

Также в доме установлена мощная система отопления.

Самый дорогой дом продается в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Стоимость 200 000 000 рублейСамый дорогой дом продается в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Стоимость 200 000 000 рублей
Самый дорогой дом продается в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Стоимость 200 000 000 рублейСамый дорогой дом продается в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Стоимость 200 000 000 рублей
Самый дорогой дом продается в Ростове-на-Дону на улице Евдокимова. Стоимость 200 000 000 рублей
Фото: ростов.циан.ру

За 180 миллионов рублей можно купить дом площадь 750 квадратных метров, который находится в районе Вертолетного поля.

«Индивидуальный архитектурный проект. Первый этаж: холл, гардеробная, санузел, столовая, гостиная. Также на первом этаже расположены летняя кухня и круглогодичный бассейн, с выходом на террасу и задний двор», — написал продавец.

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Отмечается, что в доме есть лифт, а также подсобные помещения.

За 180 миллионов рублей можно купить дом площадь 750 квадратных метров, который находится в районе Вертолетного поля.За 180 миллионов рублей можно купить дом площадь 750 квадратных метров, который находится в районе Вертолетного поля.
За 180 миллионов рублей можно купить дом площадь 750 квадратных метров, который находится в районе Вертолетного поля.За 180 миллионов рублей можно купить дом площадь 750 квадратных метров, который находится в районе Вертолетного поля.
За 180 миллионов рублей можно купить дом площадь 750 квадратных метров, который находится в районе Вертолетного поля.
Фото: ростов.циан.ру

При наличии 165 миллионов рублей можно приобрести дом в Аксае площадью 500 «квадратов». Это здание с прямым выходом к реке Дон.

«Цокольный этаж, лестница и перекрытия отлиты из бетона. Облицовка дома сделана из клинкерного кирпича и высококлассного дагестанского камня», — говорится в объявлении.

Отмечается, что на участке есть крытый бассейн.

При наличии 165 миллионов рублей можно приобрести дом в Аксае площадью 500 «квадратов». Это здание с прямым выходом к реке Дон.При наличии 165 миллионов рублей можно приобрести дом в Аксае площадью 500 «квадратов». Это здание с прямым выходом к реке Дон.
При наличии 165 миллионов рублей можно приобрести дом в Аксае площадью 500 «квадратов». Это здание с прямым выходом к реке Дон.При наличии 165 миллионов рублей можно приобрести дом в Аксае площадью 500 «квадратов». Это здание с прямым выходом к реке Дон.
При наличии 165 миллионов рублей можно приобрести дом в Аксае площадью 500 «квадратов». Это здание с прямым выходом к реке Дон.
Фото: ростов.циан.ру
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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Отопление#Строительство#Дома#Элитное жилье#Архитектурный проект
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