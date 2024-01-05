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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Стало известно, когда на Ростовскую область обрушатся январские магнитные бури

Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологи

5 января 2024, 06:15
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда на Ростовскую область обрушатся январские магнитные бури

Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе

Синоптики объявили, когда в январе жителям Ростовской области следует готовиться к мощным магнитным бурям, прогноз составили метеорологи.

Напомним, в начале декабря индийские ученые объявили, что мощная солнечная буря в январе 2024 года может стать причиной перебоев в работе спутников и связи, а также временно отключить Интернет.

Согласно прогнозу синоптиков, уже вечером 7 января в Ростовской области снова ожидаются магнитные возмущения с индексом три балла, которые продержатся в регионе до позднего вечера 10 января.

Также магнитные бури с силой от трех до пяти баллов ожидаются 14,15, 18 и 22 января.

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 16 декабря
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В эти дни метеозависимые жители Ростовской области и дончане с хроническими заболеваниями могут чувствовать общее недомогание, упадок сил, депрессию, бессонницу, а также обострение своих болезней, если таковые имеются.В эти дни метеозависимые жители Ростовской области и дончане с хроническими заболеваниями могут чувствовать общее недомогание, упадок сил, депрессию, бессонницу, а также обострение своих болезней, если таковые имеются.
В эти дни метеозависимые жители Ростовской области и дончане с хроническими заболеваниями могут чувствовать общее недомогание, упадок сил, депрессию, бессонницу, а также обострение своих болезней, если таковые имеются.
Фото: Pxhere

В эти дни метеозависимые жители Ростовской области и дончане с хроническими заболеваниями могут чувствовать общее недомогание, упадок сил, депрессию, бессонницу, а также обострение своих болезней, если таковые имеются.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий магнитных бурь, дончанам рекомендуют даже в период праздников соблюдать здоровый образ жизни: стараться придерживаться режима сна и бодрствования, не переедать, избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя, а также больше гулять на свежем воздухе и хорошо высыпаться.

Ранее ростовчанам рассказали, как подготовиться к пятибалльной магнитной буре 22 декабря.

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