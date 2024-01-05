Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологи

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Напомним, в начале декабря индийские ученые объявили, что мощная солнечная буря в январе 2024 года может стать причиной перебоев в работе спутников и связи, а также временно отключить Интернет.
Согласно прогнозу синоптиков, уже вечером 7 января в Ростовской области снова ожидаются магнитные возмущения с индексом три балла, которые продержатся в регионе до позднего вечера 10 января.
Также магнитные бури с силой от трех до пяти баллов ожидаются 14,15, 18 и 22 января.
В эти дни метеозависимые жители Ростовской области и дончане с хроническими заболеваниями могут чувствовать общее недомогание, упадок сил, депрессию, бессонницу, а также обострение своих болезней, если таковые имеются.
Чтобы избежать неблагоприятных последствий магнитных бурь, дончанам рекомендуют даже в период праздников соблюдать здоровый образ жизни: стараться придерживаться режима сна и бодрствования, не переедать, избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя, а также больше гулять на свежем воздухе и хорошо высыпаться.
Ранее ростовчанам рассказали, как подготовиться к пятибалльной магнитной буре 22 декабря.