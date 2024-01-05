Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологи

Чтобы избежать неблагоприятных последствий магнитных бурь, дончанам рекомендуют даже в период праздников соблюдать здоровый образ жизни: стараться придерживаться режима сна и бодрствования, не переедать, избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя, а также больше гулять на свежем воздухе и хорошо высыпаться.