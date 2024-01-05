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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Жителей в Сальске и окрестностях напугал грохот, похожий на взрыв

«Окна затряслись»: жителей Сальска напугал грохот, похожий на взрыв

5 января 2024, 06:31
Фото: 1MI
Жителей в Сальске и окрестностях напугал грохот, похожий на взрыв

Жителей в Сальске и окрестностях напугал грохот, похожий на взрыв

Жители Сальска и находящихся рядом территорий услышали звуки, похожие на взрывы, сообщили они в соцсетях.

По их словам, днем в четверг, 4 января, появился громкий звук, из-за которого затряслись стекла на окнах. Они добавили, что также сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

«Что это так резко бахнуло?», — поинтересовались горожане. Некоторые предположили, что сработала система ПВО, но никакой официальной информации об этом не поступало.

Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове
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«Хватит писать об этом. Если что-то случится, то сработают сирены», — заявили местные жители.

«Тоже слышали, вскочили всей семьей», — пишут горожане.

Ранее на улице Казахской в Ростове неизвестные скидывали петарды прямо из окон жилого дома. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ПВО#Взрывы#Сальск#Сирены#Ростов#Жители#Стекла#Петарды
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