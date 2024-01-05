«Окна затряслись»: жителей Сальска напугал грохот, похожий на взрыв

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По их словам, днем в четверг, 4 января, появился громкий звук, из-за которого затряслись стекла на окнах. Они добавили, что также сработали сигнализации припаркованных автомобилей.
«Что это так резко бахнуло?», — поинтересовались горожане. Некоторые предположили, что сработала система ПВО, но никакой официальной информации об этом не поступало.
«Хватит писать об этом. Если что-то случится, то сработают сирены», — заявили местные жители.
«Тоже слышали, вскочили всей семьей», — пишут горожане.
Ранее на улице Казахской в Ростове неизвестные скидывали петарды прямо из окон жилого дома. Материал на эту тему читайте по ссылке.