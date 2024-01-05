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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Политолог разъяснил, почему возник конфликт с мигрантами в Аксайском районе

Политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом

5 января 2024, 15:12
Фото: Midjourney
Политолог разъяснил, почему возник конфликт с мигрантами в Аксайском районе
Проблема с мигрантами в Аксайском районе возникла не случайно. Эта ситуация складывалась на протяжении долгих лет, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что в отношении мигранта, который избил подростка в поселке Красный Аксайского района, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что этому предшествовал конфликт местных жителей с приезжими и противоправные действия со стороны последних.

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Политолог рассказывает, что миграционные потоки в Аксайском районе и Аксае формировались еще много лет назад — когда запускали Аксайские рынки. Тогда приезжие работали на них.

Когда рынки закрыли, большинство людей остались без работы. А те, кому удалось трудоустроиться, вынуждены теперь далеко ездить. Мигранты, по словам собеседника, и сегодня проживают в самых дешевых домах в дачных поселках Аксайского района.

«В основном у большинства из них есть российское гражданство», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Спикер уверен, что в Аксайском районе уже давно назрела необходимость усиления работы органов правопорядка.

«Нужно вести оперативную работу, миграционный учет. У нас на два-три сельских поселения работает один участковый. Этого крайне мало. Без массового усиления участковых полиции и оперативной работы будет сложно добиться порядка на этой территории», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперт предложил разобраться в стычке с мигрантами в Аксайском районе.

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