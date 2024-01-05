Политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Политолог рассказывает, что миграционные потоки в Аксайском районе и Аксае формировались еще много лет назад — когда запускали Аксайские рынки. Тогда приезжие работали на них.
Когда рынки закрыли, большинство людей остались без работы. А те, кому удалось трудоустроиться, вынуждены теперь далеко ездить. Мигранты, по словам собеседника, и сегодня проживают в самых дешевых домах в дачных поселках Аксайского района.
«В основном у большинства из них есть российское гражданство», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Спикер уверен, что в Аксайском районе уже давно назрела необходимость усиления работы органов правопорядка.
«Нужно вести оперативную работу, миграционный учет. У нас на два-три сельских поселения работает один участковый. Этого крайне мало. Без массового усиления участковых полиции и оперативной работы будет сложно добиться порядка на этой территории», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперт предложил разобраться в стычке с мигрантами в Аксайском районе.