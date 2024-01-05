Появилось видео с мигрантами во время разборок в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В ролике видно несколько мужчин, которые встретились вместе, что-то обсудили и пошли в определенном направлении. Активисты уверены, что это мигранты, которые угрожали жителям поселка Красный.
Ранее резонансной стала ситуация в Аксайском районе после сообщений активистов о том, что мигрант начал приставать к инвалиду и за последнего заступился подросток. За это он получил удар в висок. Говорится, что после избиения иностранец угрожал местным жителям, что вместе с другими мигрантами устроит расправу.
По факту избиения ребенка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Теперь активисты утверждают, что глава местной администрации якобы провел разговор с представителями диаспоры. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Также политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом.