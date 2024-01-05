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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Появилось видео с мигрантами во время разборок в Ростовской области

Появилось видео с мигрантами во время разборок в Ростовской области

5 января 2024, 15:29
Фото: Midjourney
В Интернете опубликовали видео, на котором могут быть участники скандала с мигрантами в Ростовской области, говорится в Telegram-канале «Русская община ZOV».

В ролике видно несколько мужчин, которые встретились вместе, что-то обсудили и пошли в определенном направлении. Активисты уверены, что это мигранты, которые угрожали жителям поселка Красный.

Ранее резонансной стала ситуация в Аксайском районе после сообщений активистов о том, что мигрант начал приставать к инвалиду и за последнего заступился подросток. За это он получил удар в висок. Говорится, что после избиения иностранец угрожал местным жителям, что вместе с другими мигрантами устроит расправу.

По факту избиения ребенка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Теперь активисты утверждают, что глава местной администрации якобы провел разговор с представителями диаспоры. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Также политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом.

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