Появилось видео с мигрантами во время разборок в Ростовской области

Ранее резонансной стала ситуация в Аксайском районе после сообщений активистов о том, что мигрант начал приставать к инвалиду и за последнего заступился подросток. За это он получил удар в висок. Говорится, что после избиения иностранец угрожал местным жителям, что вместе с другими мигрантами устроит расправу.