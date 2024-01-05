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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Пробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами

Пробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами. Показываем на карте

5 января 2024, 16:12
Фото: Midjourney
Пробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами

Пробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами

В Ростовской области в районе Шахт появилась большая пробка, из-за которой сильно затруднено движение, следует из данных онлайн-карт.

Затор начинается при выезде с поселка Аютинский и продолжается до Марьевки. Длина этого участка превышает 11 километров. Затор появился при поездке в сторону Ростова, а причиной могут быть дорожные работы на проезжей части.

Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что объехать этот участок можно через город Шахты, где движение сейчас свободное.

Ранее организацию движения машин изменили на М-4 «Дон» из-за оползней. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, что власти и «Автодор» установят посуточный контроль за ремонтом М-4 в донском регионе.

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#Общество#Город#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Дорожные работы#Пробка#Движение#Километры#Длина
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