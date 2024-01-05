Пробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами. Показываем на карте

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Затор начинается при выезде с поселка Аютинский и продолжается до Марьевки. Длина этого участка превышает 11 километров. Затор появился при поездке в сторону Ростова, а причиной могут быть дорожные работы на проезжей части.
Добавим, что объехать этот участок можно через город Шахты, где движение сейчас свободное.
Ранее организацию движения машин изменили на М-4 «Дон» из-за оползней. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, что власти и «Автодор» установят посуточный контроль за ремонтом М-4 в донском регионе.