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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

За год в Ростове выросло число штрафов за неоплату парковочных мест

Ростовчан стали вдвое чаще штрафовать за неуплату парковки

5 января 2024, 04:38
Фото: 1MI
За год в Ростове выросло число штрафов за неоплату парковочных мест
За год в Ростове выросло число штрафов за неоплату парковочных мест, сообщила городская администрация Donnews.

За 11 месяцев 2023 года в Ростове выписали более 34 тысяч штрафов за неоплату парковки. Это в два раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Власти Ростова видят причину этого в установке обновленного программного обеспечения. Благодаря нему обработка информации происходит куда быстрее.

Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест
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Известно также, что сумма наложенных штрафов составила почти 50 миллионов рублей. Взыскать же власти смогли 37 миллионов рублей. При этом чиновники отмечают, что автомобилисты сами стали охотней выплачивать задолженности по штрафам.

Напомним, RostovGazeta рассказала, где в Ростове платные парковки и как на них сэкономить.

Ранее стало известно, что французские паркоматы в Ростове перестали работать из-за санкций. Оплачивать их предлагают через приложения банков, личный кабинет и смс.

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