Ростовчане заявили о звуке взрыва перед отключением света

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По словам горожан, произошло короткое замыкание электропроводки на подстанции. Они рассказали, что из-за этого пропало электричество на Северном.
«Сначала был слышен взрыв, а затем на минуту отключился свет, и пошел дым», — написал автор. Пользователи в комментариях уточнили, что произошел перегруз сети.
«На Западном не так давно был скачок напряжения. В доме свет моргнул сильно», — сообщили горожане.
«Я из Первомайского района. Свет выключили на 2 секунды, а так все нормально», — пишут ростовчане.
«Воду горячую тоже из-за этого отключили?», — интересуются местные жители.
Ранее на улице Казахской в Ростове неизвестные скидывали петарды прямо из окон жилого дома.