rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Ростовчане заявили о звуке взрыва перед отключением света

Ростовчане заявили о звуке взрыва перед отключением света

5 января 2024, 17:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону появился звук, похожий взрыв, после чего в некоторых домах пропал свет, сообщили местные жители в соцсетях.

По словам горожан, произошло короткое замыкание электропроводки на подстанции. Они рассказали, что из-за этого пропало электричество на Северном.

«Сначала был слышен взрыв, а затем на минуту отключился свет, и пошел дым», — написал автор. Пользователи в комментариях уточнили, что произошел перегруз сети.

«На Западном не так давно был скачок напряжения. В доме свет моргнул сильно», — сообщили горожане.

Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове
Узнать подробнее

«Я из Первомайского района. Свет выключили на 2 секунды, а так все нормально», — пишут ростовчане.

«Воду горячую тоже из-за этого отключили?», — интересуются местные жители.

Ранее на улице Казахской в Ростове неизвестные скидывали петарды прямо из окон жилого дома.

Читайте также:
Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в РостовеВласти Ростова рассказали, куда жаловаться на взрывы петард и салютов
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отключение света#Горячая вода#Звук взрыва#Первомайский район#Напряжение#Электропроводка#Происшествия
Подпишитесь
Появилось видео с мигрантами во время разборок в Ростовской области
Сегодня, 15:29
Пробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами. Показываем на карте
Сегодня, 16:12
Политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом
Сегодня, 15:12
«Высылать семьями»: чем должен закончиться конфликт с мигрантами в Аксайском районе
Сегодня, 15:08
Жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы
Сегодня, 15:04
Четырехмиллионный гость выставки «Россия» побывает на лучших винодельнях России
Сегодня, 14:05