Скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров

Быкадоров родился 1 января 1925 года в станице Новозолотовской, он окончил ремесленное училище, после чего устроился на завод. Когда ему исполнилось 18 лет, то он отправился на фронт, где получил тяжелое ранение и вернулся из больницы без ноги.