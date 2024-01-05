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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров

Скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров

5 января 2024, 13:04
Фото: 1MI
В Ростовской области простились с почетным гражданином Яковом Быкадоровым, сообщили в облправительстве.

Церемония прощания прошла в пятницу, 5 января, в Семикаракорске. Участие в панихиде принял губернатор Василий Голубев.

Быкадоров родился 1 января 1925 года в станице Новозолотовской, он окончил ремесленное училище, после чего устроился на завод. Когда ему исполнилось 18 лет, то он отправился на фронт, где получил тяжелое ранение и вернулся из больницы без ноги.

В дальнейшем он прошел обучение и стал работать трактористом. Он ушел на заслуженный отдых только в 1992 году.

В 2015 году Быкадорову присвоили звание Почетного гражданина Ростовской области. Он ушел из жизни в четверг, 4 января.

Глава региона рассказал, что он был легендарным человеком с легендарной судьбой.

Ранее скончался боксер Рафаэль Акопян в Ростове-на-Дону.

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