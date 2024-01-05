Супруги в Ростове стали профессиональными гостями на чужих свадьбах

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Ростовчане рассказали, что все их друзья в браке и разводиться никто не планирует. По их словам, они хотят погулять на свадьбе, но их никто не зовет.
«Придем к вам с подарком, торт покупать будем и в конкуpcax участвовать. Мы приличные ребята, только вот приглашения на свадьбу не получали давно», — говорится в объявлении.
Супруги также пообещали подарить деньги в качестве подарка. Это объявление набрало более 150 тысяч просмотров, только за сегодня в него зашли несколько сотен человек.
Успели ли инициативные ростовчане побывать на чужих праздниках, пока остается загадкой. Но у них есть и другие объявления, в том числе они предлагают родителям сделать уроки за их детей.
Ранее в Ростовской области женился 91-летний пенсионер. Материал на эту тему читайте по ссылке.