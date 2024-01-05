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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Супруги в Ростове стали профессиональными гостями на свадьбах незнакомцев

Супруги в Ростове стали профессиональными гостями на чужих свадьбах

5 января 2024, 06:32
Фото: Midjourney
Супруги в Ростове стали профессиональными гостями на свадьбах незнакомцев
В Ростове-на-Дону супружеская пара хочет побывать на чужой свадьбе ради веселья и участия в конкурсах, объявление размещено на Avito.

Ростовчане рассказали, что все их друзья в браке и разводиться никто не планирует. По их словам, они хотят погулять на свадьбе, но их никто не зовет.

«Придем к вам с подарком, торт покупать будем и в конкуpcax участвовать. Мы приличные ребята, только вот приглашения на свадьбу не получали давно», — говорится в объявлении.

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Супруги также пообещали подарить деньги в качестве подарка. Это объявление набрало более 150 тысяч просмотров, только за сегодня в него зашли несколько сотен человек.

Успели ли инициативные ростовчане побывать на чужих праздниках, пока остается загадкой. Но у них есть и другие объявления, в том числе они предлагают родителям сделать уроки за их детей.

Ранее в Ростовской области женился 91-летний пенсионер. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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