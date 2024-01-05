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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки

Тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки

5 января 2024, 09:54
Фото: 1MI
Тренер вратарей сборной России и ФК «Ростов» Виталий Кафанов ответил на вопрос об употреблении алкоголя игроками, сообщает РИА «Новости».

По его словам, футболисты после матчей не пьют пиво. Он рассказал, что ни в одной сборной такой практики не существует.

«Для восстановления после игры необходимо провести небольшую тренировку, чтобы избавиться от молочной кислоты в мышцах. Также сауна, массаж, однако наиболее эффективное восстановление — это хороший сон. Ничего принципиально нового. Опытные вратари знают лучше, как вернуться в форму после матча на следующий день», — рассказал Кафанов.

Футболист Роналдо может войти в состав ФК «Ростов»
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Он добавил, что у вратарей в сборной России при главном тренере Валерии Карпине отсутствует определенная диета. Дело в том, что в сборную они приезжают на несколько дней, а основное время проводят в своих клубах.

Ранее стало известно, что футболист Роналдо может войти в состав ФК «Ростов».

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