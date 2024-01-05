Тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По его словам, футболисты после матчей не пьют пиво. Он рассказал, что ни в одной сборной такой практики не существует.
«Для восстановления после игры необходимо провести небольшую тренировку, чтобы избавиться от молочной кислоты в мышцах. Также сауна, массаж, однако наиболее эффективное восстановление — это хороший сон. Ничего принципиально нового. Опытные вратари знают лучше, как вернуться в форму после матча на следующий день», — рассказал Кафанов.
Он добавил, что у вратарей в сборной России при главном тренере Валерии Карпине отсутствует определенная диета. Дело в том, что в сборную они приезжают на несколько дней, а основное время проводят в своих клубах.
Ранее стало известно, что футболист Роналдо может войти в состав ФК «Ростов».