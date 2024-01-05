Уроженец Ростова-на-Дону снимет в Голливуде фильм ужасов

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Ro.Today пишет, что главную роль должна сыграть актриса Мария Бакалова. Говорится, что ее героиня поедет на встречу с женихом, но встретится с монстрами, это и будет в основе сюжета.
«Абраменко родился в Ростове и переехал в Москву, где поступил во ВГИК. Съемки полнометражного фильма могут начаться в Румынии», — сказано в сообщении.
Отмечается, что впервые информация о намерениях Абраменко снять картину появилась год назад. В 2020 году на экраны вышел его полнометражный дебют — драматический триллер «Спутник».
Ранее ростовский писатель Корецкий заступился за скандальный сериал «Слово пацана». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.