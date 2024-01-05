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Уроженец Ростова-на-Дону снимет в Голливуде фильм ужасов

Уроженец Ростова-на-Дону снимет в Голливуде фильм ужасов

5 января 2024, 19:53
Фото: 1MI
Уроженец Ростова Егор Абраменко планирует снять в Голливуде фильм ужасов, который получит название «Страна Богов», сообщают СМИ.

Ro.Today пишет, что главную роль должна сыграть актриса Мария Бакалова. Говорится, что ее героиня поедет на встречу с женихом, но встретится с монстрами, это и будет в основе сюжета.

«Абраменко родился в Ростове и переехал в Москву, где поступил во ВГИК. Съемки полнометражного фильма могут начаться в Румынии», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что впервые информация о намерениях Абраменко снять картину появилась год назад. В 2020 году на экраны вышел его полнометражный дебют — драматический триллер «Спутник».

Ранее ростовский писатель Корецкий заступился за скандальный сериал «Слово пацана». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Сериал#Писатель#Слово пацана#Голливуд#Фильм ужасов
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