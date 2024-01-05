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В Ростове в 2024 году завершится рекультивация 50-летней свалки

В Ростове в 2024 году завершится рекультивация 50-летней свалки

5 января 2024, 10:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону продолжается работа по рекультивации полигона ТБО в северо-западной промышленной зоне, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Работы проходят в рамках нацпроекта, они выполнены на 57%. Сейчас идет технический этап.

«На Центральном отвале завершено создание свалочного тела и защитного слоя из суглинистого грунта. Объект планируется сдать 1 ноября 2024 года», — уточнил Алексей Логвиненко.

Он добавил, что после этого будут рассмотрены вопросы благоустройства территории.

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Напомним, что свалку наполняли с середины 1970-х годов. За это время на ней накопилось более 8,5 миллиона тонн отходов.

Срок эксплуатации свалки завершился в 2018 году, после чего ее закрыли.

Ранее в новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Нацпроект#Свалка#Мусор#Роща#Ростов#Городская администрация#Отходы#Эксплуатация#Свалочное тело
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