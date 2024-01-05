В Ростове в 2024 году завершится рекультивация 50-летней свалки

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Работы проходят в рамках нацпроекта, они выполнены на 57%. Сейчас идет технический этап.
«На Центральном отвале завершено создание свалочного тела и защитного слоя из суглинистого грунта. Объект планируется сдать 1 ноября 2024 года», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что после этого будут рассмотрены вопросы благоустройства территории.
Напомним, что свалку наполняли с середины 1970-х годов. За это время на ней накопилось более 8,5 миллиона тонн отходов.
Срок эксплуатации свалки завершился в 2018 году, после чего ее закрыли.
Ранее в новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу.