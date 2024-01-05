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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Ростовской области потратят 1,5 млрд рублей на строительство бассейнов

В Ростовской области потратят 1,5 млрд рублей на строительство бассейнов

5 января 2024, 07:09
Фото: 1MI
В Ростовской области в этом году появятся еще шесть бассейнов, сообщили в правительстве региона.

В рамках федерального проекта донской регион получит 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги получится построить шесть бассейнов в рамках концессионных соглашений.

Комплексы появятся в нескольких районах, в том числе Зерноградском, Сальском, Тацинском, Зимовниковском. Работы по заливке фундамента планируется завершить до 1 июля, после чего начнется сборка конструкций.

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Все объекты должны сдать в конце этого года, а губернатор поручил каждую неделю отслеживать ход работ. По его словам, муниципалитеты должны постоянно взаимодействовать с концессионером.

Эта информация прозвучала во время встречи главы региона с заместителем Артемом Хохловым.

Ранее стало известно, что в центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки.

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