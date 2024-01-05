В Ростовской области потратят 1,5 млрд рублей на строительство бассейнов

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В рамках федерального проекта донской регион получит 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги получится построить шесть бассейнов в рамках концессионных соглашений.
Комплексы появятся в нескольких районах, в том числе Зерноградском, Сальском, Тацинском, Зимовниковском. Работы по заливке фундамента планируется завершить до 1 июля, после чего начнется сборка конструкций.
Все объекты должны сдать в конце этого года, а губернатор поручил каждую неделю отслеживать ход работ. По его словам, муниципалитеты должны постоянно взаимодействовать с концессионером.
Эта информация прозвучала во время встречи главы региона с заместителем Артемом Хохловым.
Ранее стало известно, что в центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки.