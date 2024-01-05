В Ростовской области разгорелся конфликт с мигрантами, а погода станет беспощадна

По информации Donnews, число штрафов за неоплату парковки в донской столице за год выросло. За 11 месяцев 2023 года было выписано более 34 тысяч штрафов, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.



Причиной такого резкого роста может быть установленное обновленное программное обеспечение, позволяющее значительно ускорить обработку информации.



Кроме того, стоит отметить, что общая сумма наложенных штрафов составила около 50 миллионов рублей, однако взыскать удалось только 37 миллионов рублей.