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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

В Ростовской области разгорелся конфликт с мигрантами, а погода станет беспощадна

В Ростовской области разгорелся конфликт с мигрантами, а погода станет беспощадна

5 января 2024, 18:07
Фото: 1MI
В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения мигранта на ребенка, увеличилось количество штрафов за парковку и прогнозируют заморозки, все самое интересное, в материале RostovGazeta.

Конфликт мигрантов с местными жителями

По информации, которую опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, в регионе началось уголовное расследование после случая нападения мигранта на ребенка. Активисты заявили, что все началось с иностранца, приставшего к инвалиду. За него заступился подросток и получил удар в голову.

Говорилось, что после избиения иностранец угрожал местным жителям.

На основании составленной правоохранителями справки, которую опубликовал Хинштейн, можно узнать, что 37-летний мужчина из Таджикистана является инициатором драки. Он с двумя знакомыми приехал к родителям избитого, чтобы якобы извиниться.

Депутат поинтересовался, почему в таком случае жители поселка вышли на сход с просьбой защитить их от произвола мигрантов.

Неоплата парковки

По информации Donnews, число штрафов за неоплату парковки в донской столице за год выросло. За 11 месяцев 2023 года было выписано более 34 тысяч штрафов, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Причиной такого резкого роста может быть установленное обновленное программное обеспечение, позволяющее значительно ускорить обработку информации.

Кроме того, стоит отметить, что общая сумма наложенных штрафов составила около 50 миллионов рублей, однако взыскать удалось только 37 миллионов рублей.

Заморозки в Ростове

Синоптики предсказывают, что в Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются сильные заморозки.

В ночь на субботу, 6 января, температура опустится до +3 градусов и может выпасть снег.

Суббота обещает быть пасмурной, с температурой около +4 градусов. Воскресенье принесет небольшое потепление до +6 градусов. Оба дня будут с осадками.

Понедельник, 8 числа, станет довольно холодным, всего +1 градус. Ожидается снегопад, который не прекратится несколько дней. Со вторника по четверг температура днем будет около -6 градусов, а ночью опустится до -13 градусов.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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