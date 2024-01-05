rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Водителей в Ростовской области предупредили о снеге с дождем

Водителей в Ростовской области предупредили о снеге с дождем

5 января 2024, 12:18
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидается снегопад, который перейдет в дождь при низкой температуре около нуля, сообщили в региональном УГИБДД.

Автомобилистов предупредили, что в ближайшие сутки может ухудшиться погода. Ожидаются осадки и низкая температура воздуха, которая может все превратить в лед.

«Просим быть внимательными за рулем, особенно в темное время суток. Не отвлекайтесь на использование мобильного устройства. Придерживайтесь скоростного режима и не забывайте о безопасной дистанции», — посоветовали водителям.

Синоптик Вильфанд рассказал, когда закончится непогода в Ростовской области
Узнать подробнее

Их попросили избегать резких поворотов и не создавать помехи для работников, которые очищают дороги от снега.

Ранее в донском регионе из-за непогоды без света оставались более 99 тысяч жителей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Синоптик Вильфанд рассказал, когда закончится непогода в Ростовской областиВ Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителейГородские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Ростове-на-Дону
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Непогода#Снегопад#Безопасность#Дождь#Безопасная дистанция#Автомобилисты#Работники#Мобильные устройства
Подпишитесь
«Вскрыть нарыв»: политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами на Дону
Сегодня, 05:32
Против мигранта, избившего ребенка в поселке под Ростовом, завели дело о хулиганстве
Сегодня, 05:10
Хинштейн подробно рассказал о стычке мигрантов и жителей поселка в Ростовской области
Сегодня, 04:52
Ростовчан стали вдвое чаще штрафовать за неуплату парковки
Сегодня, 04:38
Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологи
Сегодня, 06:15
Как выглядят самые дорогие дома в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:00