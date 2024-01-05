Водителей в Ростовской области предупредили о снеге с дождем

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Автомобилистов предупредили, что в ближайшие сутки может ухудшиться погода. Ожидаются осадки и низкая температура воздуха, которая может все превратить в лед.
«Просим быть внимательными за рулем, особенно в темное время суток. Не отвлекайтесь на использование мобильного устройства. Придерживайтесь скоростного режима и не забывайте о безопасной дистанции», — посоветовали водителям.
Их попросили избегать резких поворотов и не создавать помехи для работников, которые очищают дороги от снега.
Ранее в донском регионе из-за непогоды без света оставались более 99 тысяч жителей. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.