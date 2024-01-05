«Вскрыть нарыв»: политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами на Дону

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Напомним, что по факту избиения 38-летним мигрантом подростка в поселке Красный возбуждено уголовное дело. Уточняется, что инциденту предшествовал конфликт местных жителей с приезжими и противоправные действия со стороны последних.
«Я допускаю, что в новогодние праздники представители органов правопорядка не захотели признавать наличие этой проблемы. Но она есть, и на нее нельзя закрывать глаза. Иначе это может привести к серьезным социальным последствиям», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер добавляет, что жители Ростовской области — законопослушные граждане России. И тех, кто приезжает на донскую землю и ведет себя по-хамски, нужно жестко наказывать. Если этого не делать, то нарушители правопорядка будут считать, что им все дозволено.
«Инцидент с мигрантами произошел в Аксайском районе, рядом с Ростовом-на-Дону. А мы знаем, что достаточно тревожная ситуация складывается и в дальних районах Ростовской области, где много мигрантов и выходцев из других республик. Органам правопорядка надо вскрывать этот нарыв и жестко работать в этом направлении. Но без перегибов для местных жителей», — резюмирует политолог.