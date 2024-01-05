«Вскрыть нарыв»: политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами на Дону

«Инцидент с мигрантами произошел в Аксайском районе, рядом с Ростовом-на-Дону. А мы знаем, что достаточно тревожная ситуация складывается и в дальних районах Ростовской области, где много мигрантов и выходцев из других республик. Органам правопорядка надо вскрывать этот нарыв и жестко работать в этом направлении. Но без перегибов для местных жителей», — резюмирует политолог.