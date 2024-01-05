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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Жестко наказывать нарушителей призвал эксперт после стычки с мигрантами на Дону

«Вскрыть нарыв»: политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами на Дону

5 января 2024, 05:32
Фото: Midjourney
Жестко наказывать нарушителей призвал эксперт после стычки с мигрантами на Дону

Политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами под Ростовом

Резонанс, который вызвал инцидент с мигрантами в Аксайском районе, должен привести к принятию определенных мер силовыми структурами, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным отношениям, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по факту избиения 38-летним мигрантом подростка в поселке Красный возбуждено уголовное дело. Уточняется, что инциденту предшествовал конфликт местных жителей с приезжими и противоправные действия со стороны последних.

«Я допускаю, что в новогодние праздники представители органов правопорядка не захотели признавать наличие этой проблемы. Но она есть, и на нее нельзя закрывать глаза. Иначе это может привести к серьезным социальным последствиям», — отмечает Евгений Михайлов.

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Спикер добавляет, что жители Ростовской области — законопослушные граждане России. И тех, кто приезжает на донскую землю и ведет себя по-хамски, нужно жестко наказывать. Если этого не делать, то нарушители правопорядка будут считать, что им все дозволено.

«Инцидент с мигрантами произошел в Аксайском районе, рядом с Ростовом-на-Дону. А мы знаем, что достаточно тревожная ситуация складывается и в дальних районах Ростовской области, где много мигрантов и выходцев из других республик. Органам правопорядка надо вскрывать этот нарыв и жестко работать в этом направлении. Но без перегибов для местных жителей», — резюмирует политолог.

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