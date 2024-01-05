«Высылать семьями»: чем должен закончиться конфликт с мигрантами в Аксайском районе

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Напомним, что в поселке Красный Аксайского района произошел конфликт, причиной которого стали якобы противоправные действия со стороны мигрантов. Отмечается, что по факту избиения мигрантом подростка возбуждено уголовное дело.
«Я очень сомневаюсь, что нарушителя посадят в тюрьму. Я читал, что мигрант приехал в гости к родителям. Но почему-то думаю, что это озвучено специально», — отмечает Алексей Мисан.
Депутат делится мнением, что данная ситуация требует самых жестких мер.
«А как по другому, если гости не понимают? Если они, к сожалению, понимают только один закон — закон силы? Это мое сугубо личное мнение, возможно, оно ошибочное. Но я считаю, что наказывать надо тем же самым способом, как и они себя ведут. Они же проявляют неуважение к нашей стране, к нашей национальности. Поэтому сперва мигрант должен понести заслуженное наказание по соответствующей статье, а потом его следует выслать на родину», — делится мнением собеседник.
Причем, как добавляет спикер, высылать следует и семью мигранта — тех, кто его воспитал. Только в этом случае, по словам депутата, когда речь будет идти о судьбе близких, приезжие начнут задумываться о своем поведении.
«После новогодних выходных я собираюсь приехать туда и пообщаться с местными жителями. Я возмущен этой ситуацией», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперт призывал «вскрыть нарыв», разобравшись в стычке с мигрантами в Аксайском районе.