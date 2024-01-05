rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Депутат рассказал, чем должна закончиться стычка с мигрантами в Аксайском районе

«Высылать семьями»: чем должен закончиться конфликт с мигрантами в Аксайском районе

5 января 2024, 15:08
Фото: Midjourney
Депутат рассказал, чем должна закончиться стычка с мигрантами в Аксайском районе

Депутат рассказал, чем должна закончиться стычка с мигрантами в Аксайском районе

Депутат Алексей Мисан сообщил RostovGazeta, что не видит другого способа, кроме как жестко наказывать гостей Ростовской области за хамское поведение.

Напомним, что в поселке Красный Аксайского района произошел конфликт, причиной которого стали якобы противоправные действия со стороны мигрантов. Отмечается, что по факту избиения мигрантом подростка возбуждено уголовное дело.

«Я очень сомневаюсь, что нарушителя посадят в тюрьму. Я читал, что мигрант приехал в гости к родителям. Но почему-то думаю, что это озвучено специально», — отмечает Алексей Мисан.

Депутат делится мнением, что данная ситуация требует самых жестких мер.

В Аксайском районе устроили стихийный митинг из-за избиения подростка мигрантом
Узнать подробнее

«А как по другому, если гости не понимают? Если они, к сожалению, понимают только один закон — закон силы? Это мое сугубо личное мнение, возможно, оно ошибочное. Но я считаю, что наказывать надо тем же самым способом, как и они себя ведут. Они же проявляют неуважение к нашей стране, к нашей национальности. Поэтому сперва мигрант должен понести заслуженное наказание по соответствующей статье, а потом его следует выслать на родину», — делится мнением собеседник.

Причем, как добавляет спикер, высылать следует и семью мигранта — тех, кто его воспитал. Только в этом случае, по словам депутата, когда речь будет идти о судьбе близких, приезжие начнут задумываться о своем поведении.

«После новогодних выходных я собираюсь приехать туда и пообщаться с местными жителями. Я возмущен этой ситуацией», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как эксперт призывал «вскрыть нарыв», разобравшись в стычке с мигрантами в Аксайском районе.

«Вскрыть нарыв»: политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами на Дону
Узнать подробнее
Читайте также:
Против мигранта, избившего ребенка в поселке под Ростовом, завели дело о хулиганствеХинштейн: Росгвардия проверит мигрантов, угрожавшим жителям Ростовской областиВ полиции рассказали, как мигрант напал на подростка в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Конфликт#Аксайский район#Уголовное дело#Ростов#Нарушитель#Жесткие меры#Поведение#Закон силы#Неуважение#Высылка
Подпишитесь
Появилось видео с мигрантами во время разборок в Ростовской области
Сегодня, 15:29
Пробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами. Показываем на карте
Сегодня, 16:12
Политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом
Сегодня, 15:12
Жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы
Сегодня, 15:04
Четырехмиллионный гость выставки «Россия» побывает на лучших винодельнях России
Сегодня, 14:05