«Высылать семьями»: чем должен закончиться конфликт с мигрантами в Аксайском районе

«А как по другому, если гости не понимают? Если они, к сожалению, понимают только один закон — закон силы? Это мое сугубо личное мнение, возможно, оно ошибочное. Но я считаю, что наказывать надо тем же самым способом, как и они себя ведут. Они же проявляют неуважение к нашей стране, к нашей национальности. Поэтому сперва мигрант должен понести заслуженное наказание по соответствующей статье, а потом его следует выслать на родину», — делится мнением собеседник.