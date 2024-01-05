Заморозки до -13 градусов накроют Ростов-на-Дону в январе

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В пятницу, 5 января, температура поднимется до +8 градусов. Ожидается дождь в течение дня, а ночью возможен снегопад, при этом температура опустится до +3 градусов.
Суббота будет пасмурной, с температурой около +4 градусов. Воскресенье принесет небольшое потепление до +6 градусов. Без осадков в эти дни не обойдется.
Понедельник, 8 числа, будет холоднее, всего +1 градус. Прогнозируют идти снегопад, который продлится несколько дней. Со вторника в течение трех дней температура будет составлять около -6 градусов, а ночью снизится до -13 градусов.
Ранее более тысячи жителей в донском регионе оставались без электричества из-за неблагоприятной погоды.