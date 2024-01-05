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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Заморозки до -13 градусов накроют Ростов-на-Дону в январе

Заморозки до -13 градусов накроют Ростов-на-Дону в январе

5 января 2024, 11:33
Фото: 1MI
Заморозки до -13 градусов накроют Ростов-на-Дону в январе
В Ростове-на-Дону на следующей неделе прогнозируют сильные заморозки с температурой -13 градусов, сообщили синоптики.

В пятницу, 5 января, температура поднимется до +8 градусов. Ожидается дождь в течение дня, а ночью возможен снегопад, при этом температура опустится до +3 градусов.

Суббота будет пасмурной, с температурой около +4 градусов. Воскресенье принесет небольшое потепление до +6 градусов. Без осадков в эти дни не обойдется.

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Понедельник, 8 числа, будет холоднее, всего +1 градус. Прогнозируют идти снегопад, который продлится несколько дней. Со вторника в течение трех дней температура будет составлять около -6 градусов, а ночью снизится до -13 градусов.

Ранее более тысячи жителей в донском регионе оставались без электричества из-за неблагоприятной погоды.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Электричество#Снегопад#Осадки#Температура#Жители#Дождь#Синоптики#Потепление#Заморозки
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