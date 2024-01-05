Жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
По их словам, это может привести к короткому замыканию, а в одной из палат посыпался потолок. Говорится, что вода течет уже по полу отделения.
«Позвонили в аварийные службы, там девушка сказала не переживать, так как провода изолированы и что скоро приедут рабочие. Но как она это увидела?», — написал автор. Он заявил о необходимости провести здесь ремонт.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого вода в считанные часы затопила дома и дворы в Азовском районе.