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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы

Жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы

5 января 2024, 15:04
Фото: 1MI
В детском отделении ЦГБ Батайска с потолка полилась вода через проводку, сообщили посетители в соцсетях.

По их словам, это может привести к короткому замыканию, а в одной из палат посыпался потолок. Говорится, что вода течет уже по полу отделения.

«Позвонили в аварийные службы, там девушка сказала не переживать, так как провода изолированы и что скоро приедут рабочие. Но как она это увидела?», — написал автор. Он заявил о необходимости провести здесь ремонт.

Воды по щиколотку: ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую
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Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого вода в считанные часы затопила дома и дворы в Азовском районе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Больница#Вода#Ремонт#Потолок#Происшествия
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