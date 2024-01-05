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Published Сегодня, 08:34

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Жительницы в Ростовской области рассказали, почему не хотят сидеть в декрете

Жительницы в Ростовской области рассказали, почему не хотят сидеть в декрете

5 января 2024, 08:34
Фото: 1MI
Проведенный в Ростовской области опрос показал, что 50% женщин в декрете готовы выйти раньше на работу, сообщает HH.ру.

Дело в том, что женщины смогут выйти раньше на работу и одновременно получать декретные на сумму 17,8 тысячи рублей.

В Ростовской области около 50% местных жительниц заявили, что готовы не сидеть в декрете весь срок. При этом около 38% выбрали ответ «нет» на вопрос о готовности выйти на работу раньше, а 12% не смогли точно ответить.

Большинство из тех, кто хочет продолжить трудовую деятельность, работают в должностях административного персонала, рекламы, маркетинга и ИТ-сферы.

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Интересно, что подавляющее число соискательниц, готовых вернуться к работе, предпочитают работу удалённо — это касается 68% опрошенных, в то время как только 18% хотят вернуться в офис. Кроме того, 77% респонденток отметили, что гибкий график является для них важным фактором при выборе работы.

Однако желание женщин выйти из декрета и продолжать получать декретные выплаты встречает препятствия на рабочем месте. Около 53% опрошенных заявили, что удалённая работа не предусмотрена в их компаниях, а 63% сообщили, что у них нет возможности работать по гибкому графику.

Ранее стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове.

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