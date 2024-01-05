Жительницы в Ростовской области рассказали, почему не хотят сидеть в декрете





Интересно, что подавляющее число соискательниц, готовых вернуться к работе, предпочитают работу удалённо — это касается 68% опрошенных, в то время как только 18% хотят вернуться в офис. Кроме того, 77% респонденток отметили, что гибкий график является для них важным фактором при выборе работы.



Однако желание женщин выйти из декрета и продолжать получать декретные выплаты встречает препятствия на рабочем месте. Около 53% опрошенных заявили, что удалённая работа не предусмотрена в их компаниях, а 63% сообщили, что у них нет возможности работать по гибкому графику.