Жительницы в Ростовской области рассказали, почему не хотят сидеть в декрете

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Дело в том, что женщины смогут выйти раньше на работу и одновременно получать декретные на сумму 17,8 тысячи рублей.
В Ростовской области около 50% местных жительниц заявили, что готовы не сидеть в декрете весь срок. При этом около 38% выбрали ответ «нет» на вопрос о готовности выйти на работу раньше, а 12% не смогли точно ответить.
Большинство из тех, кто хочет продолжить трудовую деятельность, работают в должностях административного персонала, рекламы, маркетинга и ИТ-сферы.
Интересно, что подавляющее число соискательниц, готовых вернуться к работе, предпочитают работу удалённо — это касается 68% опрошенных, в то время как только 18% хотят вернуться в офис. Кроме того, 77% респонденток отметили, что гибкий график является для них важным фактором при выборе работы.
Однако желание женщин выйти из декрета и продолжать получать декретные выплаты встречает препятствия на рабочем месте. Около 53% опрошенных заявили, что удалённая работа не предусмотрена в их компаниях, а 63% сообщили, что у них нет возможности работать по гибкому графику.
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