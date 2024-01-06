Автомобиль с ростовскими туристами сорвался со склона в Джамагатском ущелье

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Происшествие произошло 5 января на восточной окраине Джамагатского ущелья. В сообщении сказано, что водитель УАЗ «Патриот» потерял управление автомобилем на заснеженном участке грунтовой дороги.
В результате машина сорвалась со склона вниз и оказалась в кювете. В это время в автомобиле помимо водителя находились две жительницы Ростовской области.
Все трое человек, находившихся в УАЗе, были доставлены в местную больницу. О их состоянии пока ничего не сообщается.
Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что водитель мог быть пьян, когда садился за руль. Для установления его степени опьянения у него взяли кровь.
Ранее в Ростовской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате два человека получили травмы не совместимые с жизнью.