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Автомобиль с ростовскими туристами сорвался со склона в Джамагатском ущелье

Автомобиль с ростовскими туристами сорвался со склона в Джамагатском ущелье

6 января 2024, 07:20
Фото: 1MI
Автомобиль с ростовскими туристами сорвался со склона в Джамагатском ущелье
В Карачаево-Черкесии произошло ДТП с участием туристов из Ростовской области, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Происшествие произошло 5 января на восточной окраине Джамагатского ущелья. В сообщении сказано, что водитель УАЗ «Патриот» потерял управление автомобилем на заснеженном участке грунтовой дороги.

В результате машина сорвалась со склона вниз и оказалась в кювете. В это время в автомобиле помимо водителя находились две жительницы Ростовской области.

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Все трое человек, находившихся в УАЗе, были доставлены в местную больницу. О их состоянии пока ничего не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что водитель мог быть пьян, когда садился за руль. Для установления его степени опьянения у него взяли кровь.

Ранее в Ростовской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате два человека получили травмы не совместимые с жизнью.

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#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Травмы
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