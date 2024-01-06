Что обещают ростовские астрологи. Разбираем натальную карту с психологом

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Астрология, нумерология, хиромантия, тарология и прочие магические искусства переживают сейчас вторую волну возрождения. Натальную карту от астролога можно заказать за 500 рублей на «Авито», расклады на личную жизнь делают в прямых эфирах запрещенных сетей, а чтобы узнать, где найти работу и любовь, достаточно поделиться с профильным специалистом данными о дате и месте своего рождения.
Рынок астрологических услуг в Ростове весьма обширен. На сайтах бесплатных объявлений за час консультации астролога предлагают заплатить от 500 рублей. Более высокий ценник у гуру с тысячами подписчиками в соцсетях. Они просят за свои услуги до 100 тысяч рублей.
Пожалуй, главной услугой, предоставляемой астрологом, является составление натальной карты. Минимальная цена заказа натальной карты в Ростове составляет 350 рублей. Она представляет собой гороскоп, рассчитанный исходя из точных данных о дате, времени и месте рождения клиента. Составляя натальную карту, астролог видит расположение и взаимодействие планет. Анализируя это, специалист обещает рассказать о чертах характера человека, ключевых событиях в жизни, романтических отношениях, карьере и так далее.
Особую популярность у астрологов имеет составление «денежных» гороскопов. Гуру обещают ростовчанам рассказать, где «лежат их миллионы», «разобрать золотую жилку» и даже поделиться, куда лучше инвестировать деньги, согласно положению планет. Чтобы разбогатеть с помощью астрологии, человеку сначала предстоит весомо раскошелиться. Подобные бизнес-консультации стоят от трех тысяч рублей. Как правило, одного сеанса бывает недостаточно, и для собственного обогащения придется отдавать астрологу круглые суммы.
Разумеется, популярны у астрологов и романтические разборы. Гуру помогут найти партнера, вернуть его и не потерять. Если человек не знает, каким должен быть его идеал, астролог обязательно распишет его. Также гуру не боятся брать на себя ответственность и в более сложных вопросах. Например, они могут рассказать клиенту, стоит ли начинать отношения с тем или иным партнером, как сохранить разрушающийся брак и вернуть мужа или жену из новой семьи «без последствий». Однако ценник за такую помощь начинается от трех тысяч рублей и может доходить до десятков тысяч рублей.
Среди других популярных направлений у астрологов — помощь в поддержании здоровья, общение с коллегами на работе, также некоторые обещают разобраться даже в том, каким видом спорта лучше заняться для оздоровления, и какие языки выучить для развития карьеры.
Психолог Владимир Васильев в интервью RostovGazeta объяснил бум на астрологические услуги желанием людей простым способом объяснить сложные вещи.
«Построение научной картины мира и научного мировоззрения требует от человека больших усилий. То есть нужно изучать разные дисциплины, сопоставлять их между собой, использовать системный подход», — говорит эксперт.
Он добавляет, что астрологи часто используют психологические манипуляции и уловки для продвижения своих услуг.
«Я зашел на страницу к одному астрологу, у нее было написано в описании услуг „Одна натальная карта вместо тысячи консультаций с психологом“. Такой агрессивный маркетинг. Создание ожиданий, что у тебя будет натальная карта, и она тебе многое объяснит, на многое откроет глаза. На мой взгляд, это манипуляция и обман», — говорит Владимир Васильев.
Также астрологи используют идеи о том, что далекие звезды и планеты «мудры» и могут влиять на жизнь людей на Земле. Другая уловка связана с тем, что в будущее можно заглянуть, и оно уже известно.
Психолог Владимир Васильев отмечает, что и натальные карты составляются так, чтобы в них каждый смог узнать себя, а потому складывается ощущение уникальности продукта. На этом же играют и составители гороскопов.
«Это может откликнуться у человека, потому что гороскопы изначально абстрактно сформулированы. И за счет этой абстрактности очень легко эти „предсказания“ переложить на себя», — говорит собеседник издания.
Корреспондент RostovGazeta в качестве эксперимента заказала натальную карту для себя. Выдержки оттуда решил прокомментировать психолог.
Выдержка: «Асцендент в Раке стремится развить и усовершенствовать свою эмоциональную сторону. Некоторые люди настолько ранимы эмоционально, что создают „панцирь“ чтобы защититься».
«Что такое эмоциональная сторона? Непонятно. В науке нет такого понятия „эмоциональная сторона“. Где она начинается и где заканчивается, не ясно. И что значит „ранимы эмоционально“? Можно ли быть рационально ранимым? Что касается „панциря“, то открою секрет, защитные механизмы психики есть у каждого человека. Все люди создают панцирь», — говорит психолог Владимир Васильев.
Выдержка: «Они могут быть иногда удивлены тем, сколько эмоций прячется под их внешним спокойствием».
«Каждый человек может быть удивлён тем, сколько эмоций прячется внутри него. Это может быть и гнев, и зависть, и радость, и восхищение. Все из них каждый человек подавляет, а потому не только условные асценденты в раке могут быть удивлены этим фактом», — рассуждает эксперт.
Выдержка: «Нужно учиться жить в гармонии со своими внутренними ритмами и течениями. Управляемые чувствами, асцендентные Раки не поддаются убеждениям с помощью логики и рациональности».
«Что такое внутренние ритмы и течения? Что имеет ввиду астролог? Частоту сердечных сокращений? Настолько абстрактно, что каждый поймет это по-своему. Что касается „управляемых чувствами“, то все люди так или иначе подвластны им, не только „асцендентные Раки“. Любой человек может закрыться от попыток его убеждать с помощью логики», — резюмирует собеседник издания.
Подобный критический разбор натальной карты или гороскопа может разочаровать, так как человек утратит чувство собственной уникальности. Выяснится, что управляемость чувствами и «панцирь» характерны для всех, а не лишь для определенного знака зодиака.
«Вот в этом привлекательность астрологических классификаций. Они позволяют чувствовать себя особенным. Это приятно слышать. Сформулировано так, что читаешь, и отзывается. Но начинаешь разбираться, понимаешь, что вода водой просто. В воде можно увидеть свое отражение, но стоит ли пить эту воду?» — заключает Владимир Васильев.
Владимир Васильев отмечает, что походы к астрологам и заказы натальных карт не заменят человеку профессиональную помощь психолога, особенно если ментальные проблемы связаны с тяжелыми переживаниями.
«Это может запутать еще больше. Был кейс, когда парень раздумывал, оставаться ему в отношениях или уходить от девушки. Ему сделали натальную карту, где просто написали, что у них несовместимость, и им не суждено быть вместе. Он „проглотил“ эту вредную идею, она стала его путеводителем. В моменты конфликтов он вспоминал это предсказание и думал, что им действительно нужно расстаться», — рассказал случай из практики собеседник издания.
Квалифицированный же психолог не стал бы поддерживать ни одну из альтернатив и принимать решение за клиента, а помог бы ему самому лучше понять себя и свои чувства.
«В астрологии все проще: звезды знают, что вы несовместимы. И все. Решение принимается за человека. Он становится менее компетентным в своей жизни, чем астролог», — говорит Васильев.
Вместе с тем эксперт призывает не стигматизировать людей, увлекающихся астрологией. Близким людям не стоит отговаривать человека от заказа натальных карт, если он того хочет. Главное — дать понять, что в случае беды он может рассчитывать на помощь. Да и сами астрологические услуги не являются чем-то опасным.
«Это может быть вредно для человека, но не опасно. У нас есть защитные механизмы психики, и если что-то наносит нам вред, мы просто от этого откажемся», — заключил психолог Васильев.