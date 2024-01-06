Что обещают ростовские астрологи. Разбираем натальную карту с психологом

Разумеется, популярны у астрологов и романтические разборы. Гуру помогут найти партнера, вернуть его и не потерять. Если человек не знает, каким должен быть его идеал, астролог обязательно распишет его. Также гуру не боятся брать на себя ответственность и в более сложных вопросах. Например, они могут рассказать клиенту, стоит ли начинать отношения с тем или иным партнером, как сохранить разрушающийся брак и вернуть мужа или жену из новой семьи «без последствий». Однако ценник за такую помощь начинается от трех тысяч рублей и может доходить до десятков тысяч рублей.