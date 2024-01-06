Хинштейн призвал изменить законы РФ для мигрантов после стычки под Ростовом

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В отношении мигранта, напавшего на подростка в Аксайском районе возбуждено уголовное дело.
По информации в Сети инициатором драки в поселке Красный оказался 37-летний мужчина из Таджикистана. Жители поселка Красный вышли на стихийный сбор с просьбой защитить их от произвола.
Депутат Госдумы поделился с RostovGazeta мнением, что мигранты чувствуют безнаказанность. Все потому, что они уверены — диаспора сможет со всеми договориться и правоохранительные органы не вмешаются.
Собеседник уверен, что назрела необходимость менять подходы в отношении таких людей и ужесточать законы с точки зрения лишения их российского гражданства.
«По моему обращению к этому делу подключились сотрудники Росгвардии. Они установили, что никто из участников этих событий владельцем оружия не является. А полиция, в свою очередь, отрицает факт использования оружия мигрантами, как и сам инцидент», — отмечает Александр Хинштейн.
Ранее политолог Дмитрий Абросимов разъяснил, почему проблемы с приезжими в Аксайском районе накапливались на протяжении многих лет.