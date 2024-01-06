Хинштейн призвал изменить законы РФ для мигрантов после стычки под Ростовом

«По моему обращению к этому делу подключились сотрудники Росгвардии. Они установили, что никто из участников этих событий владельцем оружия не является. А полиция, в свою очередь, отрицает факт использования оружия мигрантами, как и сам инцидент», — отмечает Александр Хинштейн.