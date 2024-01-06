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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил менять подходы к мигрантам после инцидента под Ростовом

Хинштейн призвал изменить законы РФ для мигрантов после стычки под Ростовом

6 января 2024, 15:08
Фото: Midjourney
Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил менять подходы к мигрантам после инцидента под Ростовом
О необходимости менять подходы, лишать приобретенного российского гражданства тех, кто совершает поступки подобные тому, что произошел в поселке под Ростовом, и ужесточать законы с точки зрения лишения таких индивидов российского гражданства, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В отношении мигранта, напавшего на подростка в Аксайском районе возбуждено уголовное дело.

По информации в Сети инициатором драки в поселке Красный оказался 37-летний мужчина из Таджикистана. Жители поселка Красный вышли на стихийный сбор с просьбой защитить их от произвола.

Депутат Госдумы поделился с RostovGazeta мнением, что мигранты чувствуют безнаказанность. Все потому, что они уверены — диаспора сможет со всеми договориться и правоохранительные органы не вмешаются.

Собеседник уверен, что назрела необходимость менять подходы в отношении таких людей и ужесточать законы с точки зрения лишения их российского гражданства.

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«По моему обращению к этому делу подключились сотрудники Росгвардии. Они установили, что никто из участников этих событий владельцем оружия не является. А полиция, в свою очередь, отрицает факт использования оружия мигрантами, как и сам инцидент», — отмечает Александр Хинштейн.

Ранее политолог Дмитрий Абросимов разъяснил, почему проблемы с приезжими в Аксайском районе накапливались на протяжении многих лет.

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