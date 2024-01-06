Дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По их словам, на этой улице прорвало трубы, из-за чего появилось большое количество воды. Они рассказали, что она большими потоками устремилась вниз.
Это привело к подтоплению проезжей части, но водителей это не смутило. Они снижают скорость и продолжают ехать в этом направлении.
Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
«Ямы и потоки стали нормой для Ростова-на-Дону», — сообщили ростовчане.
«Как раз на днях минус хороший обещают. Каток обеспечен», — пишут горожане.
Ранее жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы.