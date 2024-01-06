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Дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

Дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

6 января 2024, 12:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии начало топить дорогу в переулке Доломановском, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, на этой улице прорвало трубы, из-за чего появилось большое количество воды. Они рассказали, что она большими потоками устремилась вниз.

Это привело к подтоплению проезжей части, но водителей это не смутило. Они снижают скорость и продолжают ехать в этом направлении.

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Добавим, что официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

«Ямы и потоки стали нормой для Ростова-на-Дону», — сообщили ростовчане.

«Как раз на днях минус хороший обещают. Каток обеспечен», — пишут горожане.

Ранее жители Батайска заявили о льющейся воде с потолка городской больницы.

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