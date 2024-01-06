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Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды

Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды

6 января 2024, 17:30
Фото: 1MI
Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
В Ростовской области из-за прогноза плохой погоды энергетики перешли на особый режим работы, сообщает «Россети Юг».

В регионе с 7 по 9 января прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на провода, а также может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Всего к ликвидации возможных инцидентов привлекли 237 бригад.

В них входят 1,4 тысячи специалистов, а также 505 единиц техники. Также в наличии есть 35 резервных источников электроснабжения.

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Ранее региональное УМЧС объявило штормовое предупреждение из-за прогноза неблагоприятной погоды. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую, так как ливневки не справились со своей задачей. В результате лужи разрастались на площади целых дорожных переходов.

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