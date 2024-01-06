Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В регионе с 7 по 9 января прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на провода, а также может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Всего к ликвидации возможных инцидентов привлекли 237 бригад.
В них входят 1,4 тысячи специалистов, а также 505 единиц техники. Также в наличии есть 35 резервных источников электроснабжения.
Ранее региональное УМЧС объявило штормовое предупреждение из-за прогноза неблагоприятной погоды. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую, так как ливневки не справились со своей задачей. В результате лужи разрастались на площади целых дорожных переходов.