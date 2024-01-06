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Published Сегодня, 10:51

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Госучреждение создали в Ростовской области для спасения растений

Госучреждение создали в Ростовской области для спасения растений

6 января 2024, 10:51
Фото: 1MI
В Ростовской области создали «Управление агролесомелиорацией», которое будет отвечать за сохранность лесных полос, сообщили в правительстве региона.

В области появилось госучреждение, подведомственное Минсельхозу региона. Постановление подписал губернатор Василий Голубев.

«Представители этой структуры будут заниматься содержанием защитных лесных насаждений на сельскохозяйственных землях. Всего их более 100 тысяч гектаров, все они принадлежат области», — сказано в сообщении.

Власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево
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Отмечается, что специалистам предстоит защищать растения и проводить лесовосстановление. Сотрудники будут работать в здании Минсельхозпрода на Красноармейской, 33, в Ростове-на-Дону.

Министерство зарегистрирует новую структуру в течение трех месяцев.

Ранее стало известно, что власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Дерево#Растения#Компенсация#Минсельхоз
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