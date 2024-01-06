Госучреждение создали в Ростовской области для спасения растений

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В области появилось госучреждение, подведомственное Минсельхозу региона. Постановление подписал губернатор Василий Голубев.
«Представители этой структуры будут заниматься содержанием защитных лесных насаждений на сельскохозяйственных землях. Всего их более 100 тысяч гектаров, все они принадлежат области», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специалистам предстоит защищать растения и проводить лесовосстановление. Сотрудники будут работать в здании Минсельхозпрода на Красноармейской, 33, в Ростове-на-Дону.
Министерство зарегистрирует новую структуру в течение трех месяцев.
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