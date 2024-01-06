На Дону устроили облавы на водителей, а жители просят защиты от мигрантов

Во время новогодних праздников в регионе задействовали порядка трех тысяч человек, которые следят за общественным порядком.



Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом число преступлений и правонарушений сократилось. Более того, в результате работы правоохранительных органов было раскрыто 12 серьезных преступлений.



А за последние дни поймали более 100 водителей, подозреваемых в употреблении алкоголя за рулем своих автомобилей.