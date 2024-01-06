На Дону устроили облавы на водителей, а жители просят защиты от мигрантов

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:55
Во время новогодних праздников в регионе задействовали порядка трех тысяч человек, которые следят за общественным порядком.
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом число преступлений и правонарушений сократилось. Более того, в результате работы правоохранительных органов было раскрыто 12 серьезных преступлений.
А за последние дни поймали более 100 водителей, подозреваемых в употреблении алкоголя за рулем своих автомобилей.
Жители поселка Красный рассказали властям о своей тревоге, требуя гарантий, что им не будут мстить мигранты.
Ранее представители движения «Русская община» сообщили, что 1 января мигрант приставал к человеку с инвалидностью, и последнего защитил подросток, получивший в результате удар по голове. После этого было возбуждено уголовное дело.
Теперь активисты показали видеозапись, на которой одна из местных жительниц утверждала, что в тот день иностранец, ставший инициатором конфликта, позвал своих друзей для разборок с жителями поселка. По ее словам, они взяли с собой ножи и готовились нападать на подростков и взрослых.
Теперь местные жители попросили у властей гарантий, что им никто не будет мстить.
По информации «Дон-тр», в этом году выпустят третье издание Красной книги Ростовской области.
Она будет разделена на две части: одну посвятят редким животным, а другую — растениям и грибам.
В новое издание добавят около новых 40 видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Общий вес книги составит около 8 килограммов, так как это два издания, каждое из которых в двух томах.