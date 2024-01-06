Обновленная версия Красной книги Ростовской области станет намного больше

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По информации «Дон-тр», издание поделят на две части, в одной их которых будут указаны редкие животные, а в другой — растения и грибы. Сборник станет заметно больше, так как в него включат еще около 40 исчезающих видов.
«Красная книга весит около восьми килограммов, это два издания, каждое из них в двух томах. Решение о ее формировании принято летом 2003 года, тогда же авторы определились, что это обязательно должен быть двухтомник», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 16 видов из сборника убрали, в том числе рысь и два вида дятлов.
Ранее стало известно, что инспектор Росрыболовства в донском регионе брал взятки рыбой. Материал на эту тему читайте по ссылке.