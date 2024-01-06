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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Обновленная версия Красной книги Ростовской области станет намного больше

Обновленная версия Красной книги Ростовской области станет намного больше

6 января 2024, 14:16
Фото: 1MI
В Ростовской области в этом году появится третье издание Красной книги региона, сообщают СМИ.

По информации «Дон-тр», издание поделят на две части, в одной их которых будут указаны редкие животные, а в другой — растения и грибы. Сборник станет заметно больше, так как в него включат еще около 40 исчезающих видов.

«Красная книга весит около восьми килограммов, это два издания, каждое из них в двух томах. Решение о ее формировании принято летом 2003 года, тогда же авторы определились, что это обязательно должен быть двухтомник», — сказано в сообщении.

Инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой
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Отмечается, что 16 видов из сборника убрали, в том числе рысь и два вида дятлов.

Ранее стало известно, что инспектор Росрыболовства в донском регионе брал взятки рыбой. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Взятки#Грибы#СМИ#Растения#Росрыболовство
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