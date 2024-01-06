Почти 400 млн хотят потратить в Ростове-на-Дону на отлов собак и сбор трупов

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Был составлен план-график на ближайшие три года, когда и планируется потратить эту сумму. В этом году хотят предусмотреть 129 миллионов, а в следующие — по 126 миллионов.
Деньги пойдут на отлов, вакцинацию, стерилизацию, содержание и транспортировку обратно бездомных животных. Также часть денег необходимо будет потратить на услуги ЖКХ.
Кроме того, часть средств пойдет на сбор трупов животных. Какая точно сумма будет потрачена, станет известно после заключения контрактов.
Ранее зоолог рассказала, могут ли шакалы нападать на людей в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.