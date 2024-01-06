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Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Почти 400 млн хотят потратить в Ростове-на-Дону на отлов собак и сбор трупов

Почти 400 млн хотят потратить в Ростове-на-Дону на отлов собак и сбор трупов

6 января 2024, 18:15
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону планирует вложить более 382 миллионов рублей в работу городского центра управления численностью безнадзорных животных, говорится в документах Госзакупок.

Был составлен план-график на ближайшие три года, когда и планируется потратить эту сумму. В этом году хотят предусмотреть 129 миллионов, а в следующие — по 126 миллионов.

Деньги пойдут на отлов, вакцинацию, стерилизацию, содержание и транспортировку обратно бездомных животных. Также часть денег необходимо будет потратить на услуги ЖКХ.

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Кроме того, часть средств пойдет на сбор трупов животных. Какая точно сумма будет потрачена, станет известно после заключения контрактов.

Ранее зоолог рассказала, могут ли шакалы нападать на людей в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бездомные животные#Госзакупки#Вакцинация#ЖКХ#Стерилизация#Шакалы#Безнадзорные животные
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