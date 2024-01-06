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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Серьезная пробка появилась между Шахтами и Ростовом 6 января

Серьезная пробка снова появилась между Шахтами и Ростовом. Показываем, как объехать

6 января 2024, 15:38
Фото: Midjourney

Серьезная пробка появилась между Шахтами и Ростовом 6 января

Между Шахтами и Ростовом-на-Дону появились серьезные заторы на дороге, следует из данных онлайн-карт.

Пробка начинается в районе выезда из Шахт, после чего продолжается до Марьевки. Водители практически не едут на участке в пять километров.

Транспортные проблемы сейчас есть при движении в сторону Ростова-на-Дону. В обратном направлении проезжая часть свободная.

Причиной пробки могут быть дорожные работы, которые проводятся в этой зоне. Объехать этот участок можно, если проехать через Шахты и выехать через Каменоломни.

Фото: Яндекс Карты

Ранее организацию движения машин изменили на М-4 «Дон» из-за оползней. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Шахты#Дорожные работы#Пробка#Заторы
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