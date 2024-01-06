Серьезная пробка снова появилась между Шахтами и Ростовом. Показываем, как объехать

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Пробка начинается в районе выезда из Шахт, после чего продолжается до Марьевки. Водители практически не едут на участке в пять километров.
Транспортные проблемы сейчас есть при движении в сторону Ростова-на-Дону. В обратном направлении проезжая часть свободная.
Причиной пробки могут быть дорожные работы, которые проводятся в этой зоне. Объехать этот участок можно, если проехать через Шахты и выехать через Каменоломни.
Ранее организацию движения машин изменили на М-4 «Дон» из-за оползней. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в ГИБДД нашли виноватых в пробке на 26 километров на М-4.