Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Предупреждение распространяется на период с 7 по 9 января. На территории Ростовской области может появиться гололед, ожидаются сильное налипание мокрого снега к проводам и деревьям.
«Прогнозируют комплекс погодных явлений — образование ледяного покрова, сильный восточный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду», — предупредили местных жителей.
Их призвали соблюдать правила безопасности, а также быть внимательными.
Ранее в донском регионе из-за плохой погоды без электричества оставались свыше 99 тысяч граждан. Материал на эту тему читайте по ссылке.