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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:31

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда

6 января 2024, 15:28
Фото: 1MI
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, рассказали в областном УМЧС.

Предупреждение распространяется на период с 7 по 9 января. На территории Ростовской области может появиться гололед, ожидаются сильное налипание мокрого снега к проводам и деревьям.

«Прогнозируют комплекс погодных явлений — образование ледяного покрова, сильный восточный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду», — предупредили местных жителей.

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Их призвали соблюдать правила безопасности, а также быть внимательными.

Ранее в донском регионе из-за плохой погоды без электричества оставались свыше 99 тысяч граждан. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Штормовое предупреждение#Гололед#УМЧС
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