Синоптики дали прогноз погоды на весь январь в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Так, 9 января должен выпасть снег, а температура составит -2 градуса днем. Осадки прекратятся на следующий день, но заморозки сохранятся.
А уже 11 числа снова прогнозируют снегопады, которые должны завершиться вечером. С 13 числа ожидается потепление до +1 градуса, которое продержится до 16 января.
А после в регион опять придут заморозки до -1 градуса, такая погода сохранится до 24 числа, после чего начнется похолодание. С этого момента может выпасть снег, его прогнозируют и в следующие два дня, температура при этом упадет до -5 градусов.
Согласно прогнозам, в конце месяца сохранится холодная погода до -4 градусов.
Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.