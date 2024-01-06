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Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Стал известен прогноз погоды на весь январь в Ростовской области

Синоптики дали прогноз погоды на весь январь в Ростовской области

6 января 2024, 05:10
Фото: 1MI
Стал известен прогноз погоды на весь январь в Ростовской области
В Ростовской области весь январь будет складываться холодная погода с отрицательной температурой воздуха, сообщили синоптики.

Так, 9 января должен выпасть снег, а температура составит -2 градуса днем. Осадки прекратятся на следующий день, но заморозки сохранятся.

А уже 11 числа снова прогнозируют снегопады, которые должны завершиться вечером. С 13 числа ожидается потепление до +1 градуса, которое продержится до 16 января.

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А после в регион опять придут заморозки до -1 градуса, такая погода сохранится до 24 числа, после чего начнется похолодание. С этого момента может выпасть снег, его прогнозируют и в следующие два дня, температура при этом упадет до -5 градусов.

Согласно прогнозам, в конце месяца сохранится холодная погода до -4 градусов.

Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снег#Температура#Потепление#Заморозки
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