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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Сотню пьяных водителей поймали в Ростовской области за четыре дня

Сотню пьяных водителей поймали в Ростовской области за четыре дня

6 января 2024, 07:22
Фото: 1MI
Сотню пьяных водителей поймали в Ростовской области за четыре дня
Без особых происшествий прошло празднование Нового года в Ростовской области, сообщили в облправительстве по итогам заседания оперштаба по общественной безопасности.

На страже общественного порядка в дни празднования новогодних праздников были задействованы порядка трех тысяч человек в регионе. Среди них специалисты, члены добровольных и казачьих дружин.

Отмечается, что по сравнению с 2023 годом в донском регионе уменьшилось число преступлений и правонарушений. Кроме того, было раскрыто 12 тяжких преступлений.

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Свыше 100 водителей были задержаны за прошедшие дни. Их заподозрили в употреблении алкоголя за рулем транспортных средств.

Ранее стало известно, что на иностранца, избившего несовершеннолетнего под Ростовом, возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Преступление#Преступность#Происшествия#Тяжкое преступление#Новогодние праздники
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