Сотню пьяных водителей поймали в Ростовской области за четыре дня

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
На страже общественного порядка в дни празднования новогодних праздников были задействованы порядка трех тысяч человек в регионе. Среди них специалисты, члены добровольных и казачьих дружин.
Отмечается, что по сравнению с 2023 годом в донском регионе уменьшилось число преступлений и правонарушений. Кроме того, было раскрыто 12 тяжких преступлений.
Свыше 100 водителей были задержаны за прошедшие дни. Их заподозрили в употреблении алкоголя за рулем транспортных средств.
Ранее стало известно, что на иностранца, избившего несовершеннолетнего под Ростовом, возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.