В поселке под Ростовом разгорается конфликт местных и мигрантов. Что там произошло

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Первоначально в Telegram-каналах появилась информация о том, что в поселке Красный Аксайского района произошел конфликт между местными жителями и мигрантами.
А началось все с иностранца, который стал приставать к инвалиду. На его защиту встал подросток и получил удар и в висок. Отец мальчика услышал шум и вмешался, чтобы прекратить драку.
Telegram-каналы писали, что агрессор вызвал своих родственников, в результате чего вооруженные мигранты якобы приехали в поселок и стали угрожать его жителям, прохаживаясь по улицам.
Говорилось, что местные жители решили провести сход граждан, на который также приехал глава поселения. Он попытался разрешить конфликт и наказать виновника, отправив его обратно домой, чтобы он подумал над своим поведением.
Представители движения «Русская община» отмечали, что группа мигрантов испугала жителей поселка.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на подростка.
Тогда в Следственном комитете завели дело по факту случившегося. В ведомстве отметили, что произошло это после конфликта между местными жителями и мигрантами, а также вследствие противоправных действий со стороны последних. Дело возбудили по статье «Хултганство».
Полиция сообщила о начале проверки после нападения на несовершеннолетнего жителя поселка. Нападение было совершено 1 января 38-летним иностранным гражданином.
Вскоре после происшествия, жительница поселка услышала телефонный разговор между мигрантом и его собеседником, когда один предложил другому «совершить противоправные действия в отношении местных жителей». Но подробности разговора не раскрываются.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram выразил свою озабоченность безнаказанностью мигрантов, участвующих в конфликтах с местными жителями в Красном.
Парламентарий отметил, что поведение иностранцев связано с их уверенностью в отсутствии последствий.
«Они верят, что их диаспора защитит их, а полиция не будет вмешиваться. Нам нужно принять меры, чтобы эта безнаказанность исчезла», — сказал депутат.
Он также заключил, что необходимо определить гражданство нападавшего.
«Если он имеет российское гражданство по рождению, он должен быть строго наказан. Если он получил гражданство, его также следует строго судить и лишить гражданства», — отметил Хинштейн.
По его словам, в настоящее время Росгвардия присоединилась к разбирательству в этом вопросе.
Также Хинштейн опубликовал отчет, составленный одним из полицейских, в котором говорится, что уроженец Таджикистана, который стал участником драки, приехал с двумя знакомыми к родителям пострадавшего ребенка. В документе утверждается, что они хотели извиниться.
Однако Хинштейн поинтересовался, почему тогда местные жители вышли на сход и требуют защиты от мигрантов.
Также он сообщил, что в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Проблема с иностранцами в Аксайском районе возникла не случайно. Эта ситуация развивалась на протяжении многих лет, рассказал политолог Дмитрий Абросимов.
По его словам, миграционные потоки в районе и городе Аксай начали формироваться еще много лет назад, когда открылись Аксайские рынки, где работали приезжие.
Но когда рынки закрылись, большинство людей остались без работы. Те, кто смог устроиться на работу, вынуждены добираться на значительные расстояния. По словам эксперта, иностранцы до сих пор живут в самых дешевых домах в коттеджных поселках Аксайского района.
«Большинство из них, по большому счету, имеют российское гражданство», — отмечает Дмитрий Абросимов.
По мнению специалиста, уже давно стало очевидным, что необходимо усилить работу правоохранительных органов в Аксайском районе.
«Нужно проводить оперативную деятельность, улучшать миграционный учет. На одно сельское поселение приходится только два-три полицейских. Этого явно недостаточно. Без массового увеличения численности полицейских и проведения оперативной работы будет сложно обеспечить порядок на территории», — подводит эксперт итог.