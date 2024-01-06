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Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:26

В Ростове-на-Дону рассказали о работе автобусов в Рождественскую ночь

В Ростове-на-Дону рассказали о работе автобусов в Рождественскую ночь

6 января 2024, 13:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ночь на 7 января будет работать общественный транспорт, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сейчас православные ростовчане готовятся отметить один из самых главных христианских праздников — Рождество Христово. С 6 на 7 число богослужения должны пройти в 55 храмах.

«Общественный транспорт будет доступен до 03.00 мск. С 20 часов до окончания служб в храмах трамваи № 1, 4 будут курсировать от Буденновского до Театрального по Максима Горького, а далее транспорт направится по обычному маршруту», — уточнил Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что полицейские и казаки будут следить за порядком. Пользователи в соцсетях поздравили друг друга с наступающим праздником.

Добавим, что снегопад ожидается в Ростовской области на Рождество.

Ранее пробка длиной более 11 километров парализовала движение под Шахтами. Причиной могли стать дорожные работы.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Дорожные работы#Казаки#Пробка#Храмы#Глава городской администрации#Полицейские#Трамваи#Максим Горький#Порядок
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