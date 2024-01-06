В Ростове-на-Дону рассказали о работе автобусов в Рождественскую ночь

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Сейчас православные ростовчане готовятся отметить один из самых главных христианских праздников — Рождество Христово. С 6 на 7 число богослужения должны пройти в 55 храмах.
«Общественный транспорт будет доступен до 03.00 мск. С 20 часов до окончания служб в храмах трамваи № 1, 4 будут курсировать от Буденновского до Театрального по Максима Горького, а далее транспорт направится по обычному маршруту», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что полицейские и казаки будут следить за порядком. Пользователи в соцсетях поздравили друг друга с наступающим праздником.
Добавим, что снегопад ожидается в Ростовской области на Рождество.
Ранее пробка длиной более 11 километров парализовала движение под Шахтами. Причиной могли стать дорожные работы.