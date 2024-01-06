В Ростове-на-Дону рассказали о работе автобусов в Рождественскую ночь

«Общественный транспорт будет доступен до 03.00 мск. С 20 часов до окончания служб в храмах трамваи № 1, 4 будут курсировать от Буденновского до Театрального по Максима Горького, а далее транспорт направится по обычному маршруту», — уточнил Алексей Логвиненко.