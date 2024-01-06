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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Рождество общественный транспорт Ростова будет работать до поздней ночи

Власти рассказали, как будут ходить автобусы в Ростове на Рождество

6 января 2024, 05:36
Фото: 1MI
В Рождество общественный транспорт Ростова будет работать до поздней ночи

В Рождество общественный транспорт Ростова будет работать до поздней ночи

В канун Рождества в Ростове-на-Дону общественный транспорт будет работать до 03.00 мск, сообщили в администрации города.

Кроме того, изменятся маршруты следования трамваев № 1, 4. С 20.00 и вплоть до окончания торжественных мероприятий трамваи будут следовать от Буденновского до Театрального по улице Максима Горького и далее по маршрутам следования.

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Это не касается оставшихся праздничных дней, когда общественный транспорт будет продолжать работать, как обычно в выходные дни.

Ранее водителям автобусов в Ростовской области запретили носить шлепки и оголять живот. Такие требования выставили власти Таганрога к внешнему виду водителей общественного транспорта.

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