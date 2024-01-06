Власти рассказали, как будут ходить автобусы в Ростове на Рождество

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Кроме того, изменятся маршруты следования трамваев № 1, 4. С 20.00 и вплоть до окончания торжественных мероприятий трамваи будут следовать от Буденновского до Театрального по улице Максима Горького и далее по маршрутам следования.
Это не касается оставшихся праздничных дней, когда общественный транспорт будет продолжать работать, как обычно в выходные дни.
Ранее водителям автобусов в Ростовской области запретили носить шлепки и оголять живот. Такие требования выставили власти Таганрога к внешнему виду водителей общественного транспорта.