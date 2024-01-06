Врач предупредил о росте урологических заболеваний в 2024 году в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Отмечая новогодние праздники, ростовчане, как правило, не ограничивают себя ни в чем. А застолье до утра с огромным количеством жирной и пряной пищи, переохлаждение во время прогулок ведут к обострению многих хронических заболеваний.
«В итоге после Нового года количество пациентов с циститом вырастает в разы», — отмечает врач уролог, не пожелавший публиковать свою фамилию.
Не допустить обострение болезни, по словам медиков, легко. Нужно попросту во всем соблюдать меру.
«Еще древние врачи говорили, что все есть лекарство, и все есть яд. И то, и другое определяет доза», — констатирует доктор.
Казалось бы, все об этом знают, но мало кто соблюдает. Главный принцип не допущения развития заболеваний после Нового года — соблюдать во всем меру.
«Излишняя жирная и соленая пища могут раздражать слизистую желудка и мочевого пузыря. Избыток соли может привести к повышению артериального давления. А большие дозы алкоголя могут привести к проблемам с сердцем. Поэтому во всем нужна мера», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в поликлиниках Ростова чаще, чем с коронавирусом, встречаются пациенты с жестким гонконгским гриппом.