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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:35

Врач предупредил о росте урологических заболеваний в 2024 году в Ростове

Врач предупредил о росте урологических заболеваний в 2024 году в Ростовской области

6 января 2024, 07:32
Фото: 1MI
Врач предупредил о росте урологических заболеваний в 2024 году в Ростове
Алкоголь, острая и пряная пища, переохлаждение могут спровоцировать обострение любых хронических заболеваний, в том числе и урологических, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Отмечая новогодние праздники, ростовчане, как правило, не ограничивают себя ни в чем. А застолье до утра с огромным количеством жирной и пряной пищи, переохлаждение во время прогулок ведут к обострению многих хронических заболеваний.

«В итоге после Нового года количество пациентов с циститом вырастает в разы», — отмечает врач уролог, не пожелавший публиковать свою фамилию.

Не допустить обострение болезни, по словам медиков, легко. Нужно попросту во всем соблюдать меру.

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«Еще древние врачи говорили, что все есть лекарство, и все есть яд. И то, и другое определяет доза», — констатирует доктор.

Казалось бы, все об этом знают, но мало кто соблюдает. Главный принцип не допущения развития заболеваний после Нового года — соблюдать во всем меру.

«Излишняя жирная и соленая пища могут раздражать слизистую желудка и мочевого пузыря. Избыток соли может привести к повышению артериального давления. А большие дозы алкоголя могут привести к проблемам с сердцем. Поэтому во всем нужна мера», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в поликлиниках Ростова чаще, чем с коронавирусом, встречаются пациенты с жестким гонконгским гриппом.

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