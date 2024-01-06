Жители в Ростовской области заявили о звуке взрыва и следах в небе

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
По их словам, вечером в субботу, 6 января, они услышали громкий звук, который напоминает взрыв. Кроме того, они заметили необычный след в небе.
Какой именно это район области, на данный момент не раскрывается.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. Массовых сообщений в соцсетях, как это обычно бывает в таких ситуациях, не появлялось.
Ранее тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на введенные запреты. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над донским регионом.