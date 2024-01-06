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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Жители в Ростовской области заявили о звуке взрыва и следах в небе

Жители в Ростовской области заявили о звуке взрыва и следах в небе

6 января 2024, 14:35
Фото: 1MI
В Ростовской области раздался звук, похожий на взрыв, а в небе появился след, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, вечером в субботу, 6 января, они услышали громкий звук, который напоминает взрыв. Кроме того, они заметили необычный след в небе.

Какой именно это район области, на данный момент не раскрывается.

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Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, сейчас она уточняется. Массовых сообщений в соцсетях, как это обычно бывает в таких ситуациях, не появлялось.

Ранее тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на введенные запреты. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над донским регионом.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Новый год#Соцсети#Беспилотники#Фейерверки#Запрет#Официальная информация#Миноборона#Следы в небе#Происшествия
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