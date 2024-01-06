Жителя Таганрога арестовали за попытку с помощью гранаты вернуть деньги в магазине

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Пьяный мужчина в Таганроге решил вернуть деньги за алкоголь, который ранее приобрел в торговой точке. Он взял гранату и стал угрожать продавцу.
Рядом в это время оказался сотрудник полиции, который помог обезвредить мужчину. Оказалось, что последний ранее уже был судим.
«Помогал задержать подозреваемого еще один посетитель магазина. Экспертиза установила, что изъятая у задержанного боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва», — уточнили в полиции.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант находится под стражей.
Ранее появилось видео с моментом нападения.