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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:59

Житель Таганрога с помощью гранаты пытался вернуть деньги в магазине

Жителя Таганрога арестовали за попытку с помощью гранаты вернуть деньги в магазине

6 января 2024, 08:52
Фото: 1MI

Житель Таганрога с помощью гранаты пытался вернуть деньги в магазине

В Ростовской области арестовали мужчину, который пришел в магазин с гранатой и угрожал продавцу, сообщили в региональном УМВД.

Пьяный мужчина в Таганроге решил вернуть деньги за алкоголь, который ранее приобрел в торговой точке. Он взял гранату и стал угрожать продавцу.

Рядом в это время оказался сотрудник полиции, который помог обезвредить мужчину. Оказалось, что последний ранее уже был судим.

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«Помогал задержать подозреваемого еще один посетитель магазина. Экспертиза установила, что изъятая у задержанного боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва», — уточнили в полиции.

Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант находится под стражей.

Ранее появилось видео с моментом нападения.

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