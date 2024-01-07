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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:36

Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области

Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области

7 января 2024, 05:28
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, в 2024 году зарплаты могут вырасти на 8%, сообщает «Российская газета».

Издание со ссылкой на прогнозы экспертов пишет, что реальные доходы населения могут увеличиться на 5%. Представитель Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев рассказал, что в России практически исчерпаны запасы трудовых ресурсов, что приводит к усилению борьбы между компаниями за кадры. В результате этого работодатели вынуждены увеличивать зарплаты, предлагать премии и бонусы. По мнению эксперта, такая ситуация будет сохраняться и в этом году.

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«Нет оснований ожидать снижения конкуренции по оплате труда со стороны работодателей в ближайшем будущем. Для бизнеса это не самая приятная ситуация, однако для сотрудников повышение зарплат является положительным моментом», — уточнил собеседник.

Директор по аналитике агентства КРОС Андрей Лебедев считает, что зарплату будут поднимать в нескольких сферах, в том числе электроэнергетика, транспорт, строительство, гостиничный и ресторанный бизнес.

Ранее Ростовская область неожиданно столкнулась с дефицитом чиновников.

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