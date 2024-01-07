Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области

Издание со ссылкой на прогнозы экспертов пишет, что реальные доходы населения могут увеличиться на 5%. Представитель Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев рассказал, что в России практически исчерпаны запасы трудовых ресурсов, что приводит к усилению борьбы между компаниями за кадры. В результате этого работодатели вынуждены увеличивать зарплаты, предлагать премии и бонусы. По мнению эксперта, такая ситуация будет сохраняться и в этом году.