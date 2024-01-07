Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Издание со ссылкой на прогнозы экспертов пишет, что реальные доходы населения могут увеличиться на 5%. Представитель Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев рассказал, что в России практически исчерпаны запасы трудовых ресурсов, что приводит к усилению борьбы между компаниями за кадры. В результате этого работодатели вынуждены увеличивать зарплаты, предлагать премии и бонусы. По мнению эксперта, такая ситуация будет сохраняться и в этом году.
«Нет оснований ожидать снижения конкуренции по оплате труда со стороны работодателей в ближайшем будущем. Для бизнеса это не самая приятная ситуация, однако для сотрудников повышение зарплат является положительным моментом», — уточнил собеседник.
Директор по аналитике агентства КРОС Андрей Лебедев считает, что зарплату будут поднимать в нескольких сферах, в том числе электроэнергетика, транспорт, строительство, гостиничный и ресторанный бизнес.
Ранее Ростовская область неожиданно столкнулась с дефицитом чиновников.