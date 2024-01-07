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Posted 7 января, 17:22

Published 7 января, 17:22

Modified 7 января, 20:40

Updated 7 января, 20:40

Итоги недели: на Дону вспыхнуло здание цирка, а жители боятся вооруженных мигрантов

Итоги недели: на Дону вспыхнуло здание цирка, а жители боятся вооруженных мигрантов

7 января 2024, 17:22
Фото: 1MI. Итоги недели: на Дону вспыхнуло здание цирка, а жители боятся вооруженных мигрантов
В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании цирка, жители поселка Красный конфликтовали с мигрантами, а в регионе не соблюдают запрет на запуск фейерверков, все самое важное за неделю, в материале RostovGazeta.

Пожар в цирке в Ростове

В Ростове произошел пожар в здании цирка на проспекте Буденновский. Огнем была охвачена гримерная, а площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание электрооборудования.

Открытое горение было ликвидировано к 16.57, а окончательно огонь удалось потушить в 17.20. Всего из здания цирка эвакуировали 25 посетителей и 12 сотрудников.

К тушению пожара привлекли 47 специалистов, которые использовали 14 единиц спецтехники. Сначала информация о возгорании поступила от местных жителей, которые заметили большое количество дыма, выходившего из окон здания.

Конфликт с мигрантами

Представители движения «Русская община» сообщили, что 1 января один из мигрантов в поселке Красный приставал к человеку с инвалидностью, и на помощь последнему пришел подросток, который в итоге получил удар по голове. В результате происшествия завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Позже активисты опубликовали видеозапись, на которой жительница поселка рассказывала, что в тот день иностранец, ставший участником конфликта, собрал своих друзей для нападения на местных жителей. По ее словам, у них были ножи и они планировали атаковать как подростков, так и взрослых.

Теперь местные жители обратились к властям с просьбой обеспечить им гарантии, что им не будут мстить мигранты.

Запуск салютов

В Ростовской области с начала декабря вступил в силу запрет на использование пиротехнических изделий, в том числе петард, салютов и фейерверков. Этот запрет будет действовать до весны.

Однако, несмотря на это, после боя курантов над городом все же поднялось разноцветное шоу тысяч салютов. Красочные взрывы фейерверков можно было услышать во всех частях города, а салюты даже появились на Театральной площади.

Пока власти оставили без комментариев ситуацию с нарушением запрета. МВД также не предоставило информацию о составленных протоколах после запуска салютов.

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