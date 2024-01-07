Итоги недели: на Дону вспыхнуло здание цирка, а жители боятся вооруженных мигрантов

В Ростовской области с начала декабря вступил в силу запрет на использование пиротехнических изделий, в том числе петард, салютов и фейерверков. Этот запрет будет действовать до весны.



Однако, несмотря на это, после боя курантов над городом все же поднялось разноцветное шоу тысяч салютов. Красочные взрывы фейерверков можно было услышать во всех частях города, а салюты даже появились на Театральной площади.