Клад серебряных монет обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Он сообщил ТАСС, что во время проведения раскопок в Азове археологи обнаружили ценную находку — клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи. Стоимость этих монет приблизительно равна полугодовой подати на крестьянина.
Клад находился в углубленном жилище, рядом с фрагментами керамики. Монеты хранили в ткани.
Археологам удалось сделать и другие ценные открытия. Так, обнаружили захоронение кота, оно примечательно тем, что его положили рядом с хозяином.
Кроме того, нашли оборонительную линию I века нашей эры со рвом. Все это позволит лучше понять события прошедших времен.
Ранее в центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем. Материал на эту тему читайте по ссылке.