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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Клад серебряных монет обнаружили в Ростовской области

Клад серебряных монет обнаружили в Ростовской области

7 января 2024, 12:25
Фото: 1MI
В Ростовской области археологи во время раскопок нашли клад из серебряных монет, рассказал кандидат исторических наук Андрей Масловский.

Он сообщил ТАСС, что во время проведения раскопок в Азове археологи обнаружили ценную находку — клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи. Стоимость этих монет приблизительно равна полугодовой подати на крестьянина.

Клад находился в углубленном жилище, рядом с фрагментами керамики. Монеты хранили в ткани.

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Археологам удалось сделать и другие ценные открытия. Так, обнаружили захоронение кота, оно примечательно тем, что его положили рядом с хозяином.

Кроме того, нашли оборонительную линию I века нашей эры со рвом. Все это позволит лучше понять события прошедших времен.

Ранее в центре Ростова археологи обнаружили следы убийства и клад с загадочным подземельем. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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