Коммуналка резко подорожает в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Власти предупредили о планах индексации стоимости коммунальных услуг в регионе. Увеличение запланировано на 1 июля 2024 года и составит примерно до 9,5%, точное значение будет зависеть от набора коммунальных услуг в каждом муниципалитете.
В настоящее время установлено определенное значение, на которое может повыситься общая плата за коммунальные услуги. Это значение равно 9,5% и не допускается превышения стоимости услуг.
Для каждой территории установлен свой коэффициент. Например, в Краснодарском крае он составляет 9,6%, а в некоторых регионах он близок к 4%.
Последний раз цены были пересмотрены в декабре 2022 года, на тот момент они увеличились два раза. Из-за этого в прошлом году изменений не было. Однако, начиная с 1 июля этого года, ситуация изменится снова.
Напомним, что в декабре вторичное жилье подорожало в Ростове на 3,4%.