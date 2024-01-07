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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:43

Стало известно, как сильно подорожает коммуналка в Ростовской области в 2024 году

Коммуналка резко подорожает в Ростовской области в 2024 году

7 января 2024, 04:43
Фото: 1MI
Стало известно, как сильно подорожает коммуналка в Ростовской области в 2024 году
Летом этого года жители Ростовской области должны готовиться к увеличению оплаты за использование коммунальных услуг, предупредил глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Власти предупредили о планах индексации стоимости коммунальных услуг в регионе. Увеличение запланировано на 1 июля 2024 года и составит примерно до 9,5%, точное значение будет зависеть от набора коммунальных услуг в каждом муниципалитете.

В настоящее время установлено определенное значение, на которое может повыситься общая плата за коммунальные услуги. Это значение равно 9,5% и не допускается превышения стоимости услуг.

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Для каждой территории установлен свой коэффициент. Например, в Краснодарском крае он составляет 9,6%, а в некоторых регионах он близок к 4%.

Последний раз цены были пересмотрены в декабре 2022 года, на тот момент они увеличились два раза. Из-за этого в прошлом году изменений не было. Однако, начиная с 1 июля этого года, ситуация изменится снова.

Напомним, что в декабре вторичное жилье подорожало в Ростове на 3,4%.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тарифы#Краснодарский край#Муниципалитеты#Индексация
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