Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По их словам, трагедия произошла вечером в субботу, 6 января. Они рассказали, что мужчина упал с большой высоты на железный навес, который от удара погнулся.
«Мужчина разбился насмерть», — написал автор. Добавим, что никакой официальной информации о происшествии не поступало, она выясняется.
Пользователи в комментариях выразили сожаление из-за произошедшего.
Добавим, что это не первое подобное происшествие в городе. Ранее молодая девушка погибла при падении из окна дома на улице Извилистой. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.
До этого под окнами элитного ЖК в центральной части донской столицы нашли труп девушки.