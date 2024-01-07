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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону

Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону

7 января 2024, 09:16
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону из окна дома выпал мужчина и скончался от полученных травм, заявили очевидцы в Telegram.

По их словам, трагедия произошла вечером в субботу, 6 января. Они рассказали, что мужчина упал с большой высоты на железный навес, который от удара погнулся.

«Мужчина разбился насмерть», — написал автор. Добавим, что никакой официальной информации о происшествии не поступало, она выясняется.

Голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове
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Пользователи в комментариях выразили сожаление из-за произошедшего.

Добавим, что это не первое подобное происшествие в городе. Ранее молодая девушка погибла при падении из окна дома на улице Извилистой. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

До этого под окнами элитного ЖК в центральной части донской столицы нашли труп девушки.

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